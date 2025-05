15 Muertos en siniestros viales en los últimos cuatro días en Armenia y el Quindío

Armenia

Un nuevo siniestro vial se registró en las últimas horas en las vías del Quindío dejando como saldo un peatón muerto, ya son 15 los fallecidos en accidentes de tránsito entre el viernes y ayer lunes

Según la información sobre las 11:30 p.m. del lunes 26 de mayo, se registró un trágico accidente en la vía que comunica a Calarcá con El Caimo, a la altura de la báscula.

El siniestro involucró un tracto camión y un peatón que transitaba por la carretera. Lamentablemente, la persona perdió la vida en el lugar de los hechos. Hasta el momento, no ha sido identificada.

Accidente de tránsito en Calarcá, deja un peatón muerto. Foto: Cortesía GRU Red de apoyo vial Ampliar

Está víctima se suma a otro siniestro vial ocurrido el fin de semana en el puente La Florida en Armenia, donde según la secretaria de tránsito un parrillero de una moto murió luego de que colisionarán en la zona, no se conoce identidad del fallecido

Desde la secretaría de tránsito de Armenia llamaron la atención por la responsabilidad en el momento de conducir cualquier vehículo ya que el exceso de velocidad, la imprudencia y las fallas mecánicas son las principales causas de siniestros viales en la ciudad.

En Caracol Radio hablamos con el secretario de tránsito y transporte del Quindío Daniel Jaime Castaño que señaló “La verdad, un fin de semana muy triste, muy lamentable en temas de seguridad vial, situaciones que enlutaron obviamente a todo el departamento y a la ciudad de Armenia, obviamente, y que a nosotros como autoridad nos dejan también más más preocupados y aquí digamos que la responsabilidad no es lo de la autoridad, que eso lo hemos hablado en diferentes medios de comunicación.

Y usted bien lo decía, excesos de velocidad, fallas mecánicas, en esas situaciones por mencionar solo dos, la autoridad no tiene ahí competencia, el exceso de velocidad, ¿quién lo define? El conductor. Las fallas mecánicas, ¿qué las hace tener? Pues que el dueño del vehículo no le haga los arreglos, no los lleven a revisión técnico mecánica.

Entonces, aquí hay una responsabilidad de todos los actores de las vías. Entonces tenemos que seguir reforzando ese tema porque no podemos permitir que se sigan perdiendo vías.

Siniestros viales

Tuvimos el lamentable hecho de Calarcá, tuvimos el peatón en la noche del viernes, en la madrugada del domingo tuvimos un acompañante de motocicleta que también perdió la vida en un siniestro que tuvimos aquí en el puente de la Florida.

Entonces mire que, muchas vidas se van perdiendo Y nos escandalizamos en el fin de semana, pero estoy seguro y lo digo con todo respeto, dentro de 8 días, dentro de 1 mes, ya la gente no se va a acordar y se les va olvidando todo esto y no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando tenemos un vehículo cuando lo estamos conduciendo.

Educación vial

El funcionario agrego que tenemos que seguir trabajando mucho eh en temas pedagógicos, en educación vial, ser más responsables al momento de ser conductor, de ser de ser peatón, ciclista, motociclista y ser conscientes de que yo me monto en un carro y tengo la responsabilidad en mis manos de otras vidas, no solo la mía, sino la de los peatones, la de otros ciclistas, la de otros motociclistas. Entonces, hay que hacer un trabajo, seguir haciendo un trabajo muy fuerte en este tema de sensibilización.

El exceso de velocidad

Esa decisión de andar a alta velocidad ¿de quién? Es del conductor. O sea, podemos tener como autoridad agentes de tránsito en cada esquina, pero es que el conductor es el que toma esa decisión de andar más rápido de lo normal, es el que toma la decisión de obviar una luz en rojo de un semáforo, es el que toma la decisión de no arreglar su carro y no llevarlo a una revisión técnico-mecánica, entonces, miren que aquí la responsabilidad y lo dice además la ley 1503 de que la responsabilidad en temas de seguridad vial es de todos los actores viales, no solo de la de la autoridad, pero sí en cabeza nuestra tendremos que seguir haciendo un trabajo muy fuerte en ese tema de sensibilización

Controles en las vías en Armenia

En temas de control que a la gente le choca mucho, porque les da rabia que los paren en un operativo, hemos estado haciendo operativos de velocidad, tenemos radar de velocidad y lo hemos estado utilizando y a la gente le molesta que los paremos y les hagamos esas advertencias, pero mire que desafortunadamente estos hechos nos dan la razón del por qué tenemos que estar haciendo todos estos controles.

Más difícil donde me estuvieran ustedes entrevistando y diciéndome, tuvieron un siniestro nuestro, pero es que ustedes no hacen nada. Nosotros estamos haciendo y ustedes lo ven, todos los días salimos con la secretaría de gobierno, con ejército, con policía a hacer estos controles, pero nos falta ese pedacito y es la responsabilidad de los actores No todos, porque Sí, hay gente muy responsable. la mayoría de conductores son muy prudentes y todo, pero desafortunadamente tenemos otros que son desordenaditos que cometen estas infracciones y están generando este tipo de hechos de tránsito.

Revisión técnico mecánica a bus intermunicipal, municipales de turismo y especial

El secretario de tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño explicó que “ahí la responsabilidad es de las empresas de transporte, estos dos casos fueron con vehículos de servicio especial, no pasan por la terminal de transporte, son servicios especiales que se contratan entre una entidad o una persona y una empresa de transporte para prestar ese servicio y las empresas de transporte todas tienen que tener sus planes estratégicos de seguridad vial y dependiendo de su actividad económica el plan estratégico de seguridad vial o es más flexible por decirlo de alguna manera o es más exigente.

Para el caso de las empresas de transporte público es más exigente esos planes estratégicos de seguridad vial. Y hay un componente de esos planes estratégicos que es obviamente las condiciones mecánicas de los vehículos. Los vehículos que prestan transporte público tienen que tener unas revisiones bimestrales, además de la revisión técnico-mecánica anual, tienen esas revisiones bimestrales y esos vehículos tienen que tener también un alistamiento diario, las empresas tienen que garantizar que el vehículo que sale a rodar tiene cumple con una lista de chequeo de luces, de frenos, de sillería, tiene toda una lista de chequeo para que puedan salir a prestar esos servicios.

Entonces, allí la responsabilidad también está en las empresas de transporte que muy seguramente muchas son muy responsables y hacen todo el procedimiento, pero hay otras empresas que son más flexibles o no aplican esos procedimientos como lo establece la norma y allí es donde se ven este tipo de situaciones.

Pero también pues ahí Hay que decir, y es que hay daños mecánicos que son fortuitos, que son del momento que, pese a las revisiones, que, pese al alistamiento diario, pues se pueden presentar y eso sí e inevitable. Entonces, pues ya ahora parte de las investigaciones que se adelanten en estos hechos, pues cuál fue la real causa de estos siniestros viales.