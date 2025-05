Roy Barreras cree que Carlos Amaya sí renunciará a la Gobernación de Boyacá

El exembajador en el Reino Unido, Roy Barreras ha sido una de las figuras más influyentes y polémicas de la política colombiana. Durante el primer año del gobierno de Gustavo Petro jugó un papel determinante como presidente del Senado, donde impulsó las principales reformas sociales.

Tras su salida del Congreso de la República, fue designado por Petro como embajador en Reino Unido, cargo que asumió hasta el pasado 20 de mayo de 2025 luego de presentar su renuncia irrevocable a la canciller Laura Sarabia. Desde entonces, su regreso al país ha generado expectativas y preguntas sobre su nuevo rol en el escenario político.

6AM de Caracol Radio hablo con Barreras sobre su visión del gobierno Petro, su futuro político y el rumbo del país en medio de una coyuntura marcada por desafíos sociales y la incertidumbre electoral.

“La principal receta para cambiar la política es que todo se vea. La mayoría de los colombianos sienten que aún hay una promesa de cambio por cumplir. Muchos perciben que la casa está en obra negra, y para eso hay que mover los cimientos, lo cual naturalmente genera incertidumbre. “Reparar la casa es una obligación y el arquitecto hoy es Gustavo Petro”, manifestó.

Según expresó el exsenador, tras un año y medio en el ámbito diplomático, volvió al país con el propósito de seguir contribuyendo activamente a la política nacional. “Lo primero que haremos en estos meses será abrir espacios de diálogo para establecer reglas de juego claras y fomentar una convivencia sin odios”, afirmó.

En esa misma línea, el exembajador de Reino Unido no confirmó su aspiración presidencial, no obstante, aseguró que el presidente no va a imponer ninguna candidatura en las elecciones de 2026: “Petro no le va a dar un guiño a nadie porque cree que esa decisión se toma en las urnas, por eso se proponen consultas populares. Yo voy a intentar poner esas reglas de juego, pero no al dedazo”.

¿Qué pasa con los demás aspirantes?

El exembajador se refirió a la baraja de aspirantes que como él suenan para las elecciones presidenciales de 2026, entre ellos el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

“Yo no he visto las encuestas de Amaya en su gestión de gobernación, pero si recuerdo las de Daniel Quintero, me parece que son perfiles diferentes. Amaya es un hombre que se formó como un líder estudiantil y que tiene un mérito, yo valoro mucho eso, venir de abajo hacía arriba. Cuando a uno no le regalan nada y logra salir adelante ese es un mérito que haya que valorar”.

Recordó que pese a la invitación que le hicieron a Carlos Amaya en las elecciones presidenciales de 2022 para acompañar la propuesta de Gustavo Petro, se fue con el ingeniero, Rodolfo Hernández.

“Él voto en las elecciones pasadas por Rodolfo, lo invitamos mucho y no quiso acompañar esta promesa de justicia social”, aseguró.

Así mismo Roy Barreras se refirió al tiempo límite que tiene el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya para anunciar si se queda o renuncia para ser precandidato presidencial.

“Yo creo que va a renunciar, supongo hoy o mañana para ser candidato, me parece bienvenido”.

Hasta el momento el gobernador, Carlos Amaya no se ha referido a este tema y en rueda de prensa el sábado 24 de mayo cuando anunció la declaratoria de la calamidad pública en el departamento por los daños causados por las fuertes lluvias, dijo que no respondería ninguna pregunta distinta al tema del invierno.