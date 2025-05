Oposición venezolana asegura que seguirán buscando la libertad de su país

Cúcuta

Mientras el Consejo Nacional Electoral asegura que las elecciones regionales en Venezuela tuvieron una participación del 84%, en las calles y lugares de votación no se reflejaba ese número por la ausencia de votantes.

La oposición venezolana en el Estado Táchira asegura que esta es la respuesta del pueblo venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Para nadie es un secreto que el gobierno siempre ha querido hacer ver esto como un proceso democrático, que no lo es, es una farsa más para sostenerse en el poder” dijo uno de sus voceros.

Indicó que “pese a la represión, los venezolanos también a través de este mecanismo dijeron NO a Maduro, pese a que se dieron como ganadores, de algo que no es real, porque acá la gente no voto”.

“Para nadie es un secreto la persecución que se mantiene sobre nosotros, y de esta forma también le decimos al mundo que el pueblo venezolano seguirá buscando su libertad” precisó el dirigente político.