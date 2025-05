Con baja participación se desarrollan las elecciones regionales en Venezuela

Cúcuta

Los dirigentes políticos en la zona de frontera prevén una participación menor al 20% en la jornada de elecciones regionales que se desarrollan el día de hoy en territorio venezolano.

Los cierres de frontera, los bloqueos en vuelos comerciales y el temor de la misma ciudadanía frente a posibles abusos de autoridad son solo algunos de los argumentos para que muchos de los votantes que hacen su vida en territorio colombiano hayan decidido no participar en los comicios.

“Hemos podido conocer de algunas firmas encuestadoras, que se estima que más del 87% de la población electoral en Venezuela, que abarca los 21 millones, no va a acudir a votar, esto quiere decir la participación va a ser extremadamente baja en comparación con el histórico de otras elecciones para esta modalidad” dijo a Caracol Radio William Gómez, analista de frontera.

A esto se suman las pocas garantías de transparencia desde el Consejo Nacional Electoral, que habrían quedado en evidencia en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

“En este momento no hay ninguna garantía con un CNE que a estas alturas ya vamos a cumplir un año y todavía no nos han dado respuesta de cómo y cuándo es que realmente el señor que se mantiene en el poder supuestamente tiene la legalidad, cuando ni siquiera han mostrado las actas, entonces qué vamos a esperar de esas personas que no dan ninguna garantía de transparencia para lo que es este proceso electoral, donde ni siquiera hubo campaña” dijo Adelmo Colmenares, líder de la oposición venezolana.

Por último, llaman a los organismos internacionales a brindar todo el acompañamiento necesario tanto en los controles fronterizos como en las jornadas de votación.