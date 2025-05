Clasificados a cuadrangulares de Liga colombiana: ¿Quiénes serán cabeza de grupo?

En la previa del inicio de la fecha 20 de la liga colombiana no había ninguna duda que la definición de los ocho clasificados a las finales estaría llena de goles, jugadas polémicas, expulsiones y grandes emociones, es así como la fase del todos contra todos culminó y definió a los clubes que buscaran la primera estrella del año 2025.

Recién iniciaron los siete partidos en simultáneo, no hubo la necesidad de esperar ni un solo minuto cuando ya se había marcado el primer tanto, el cual fue anotado por Alianza FC ante Independiente Santa Fe, tras la llegada de la apertura del marcador en uno de los partidos, los goles fueron cayendo poco a poco en los demás escenarios deportivos del país.

La lucha por el liderato y el octavo puesto

La jornada 20 tenía dos objetivos, el primero, definir a los equipos que se quedarían como cabezas de serie para los cuadrangulares finales, además, obteniendo el famoso punto invisible, ventaja deportiva que podría ser decisiva en caso de un empate en puntos al finalizar las finales, y, el segundo objetivo, confirmar quién sería el octavo clasificado, pues Deportivo Pasto tenía la chance de ingresar a las finales, pero dependía de un empate o derrota de Once Caldas.

Aunque el cuadro ‘volcánico’ logró ponerse arriba en el marcador rápidamente, Once Caldas hizo lo propio y acabó con el sueño del Pasto, que no pudo meterse a las finales, por lo que en este sentido, no hubo cambios en los clasificados, quienes iniciaron la jornada entre los ocho primeros, culminaron allí.

Por otro lado, la lucha por las dos primeras posiciones del certamen tenían al América de Cali y a Deportes Tolima ubicando el primer y segundo puesto, respectivamente, sus perseguidores inmediatos eran Millonarios y Atlético Nacional, quienes tuvieron que ver como, en casa, arrancaban con un 0-2 en contra.

La noticia de la jornada se dio en el segundo tiempo del partido de Millonarios ante Boyacá Chicó, pues con tantos de Daniel Ruíz, Palacios y un cabezazo del ‘tigre’ Radamel Falcao García, el ‘embajador’ logró remontar el 0-2 en contra y se quedó con una victoria 3-2 que lo catapultó al segundo lugar de la tabla y así mismo, a consolidarse como cabeza de serie y contar con el punto invisible.

Otro partidazo terminó siendo el de Atlético Nacional y Junior, que finalizó con un emocionante 2-3 en favor del cuadro ‘tiburón’, que durante gran parte de la fecha, se ubicó segundo en la tabla, sin embargo, los resultados de Millonarios y América no le permitieron conservar esa posición en la tabla.

Estos fueron los resultados de los partidos de la fecha 20 de la Liga Colombiana

Estos fueron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales

¿Qué equipos serán cabeza de grupo en las finales?

Finalmente, América de Cali y Millonarios FC serán los cabezas de serie en los grupos de los cuadrangulares finales, lo que, además, les permite contar con la ventaja deportiva del punto invisible, el cual es el primer ítem de desempate en caso de que haya igualdad en puntos al final de las seis jornadas en las finales.

El inicio de los cuadrangulares finales será a partir del próximo fin de semana, pues entre semana habrá competición Conmebol, por lo que Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas tendrán que competir en sus respectivos compromisos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.