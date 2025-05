Superada la crisis de Metrolínea un tranvía sería el sistema de transporte en Bucaramanga

Bucaramanga

Durante su visita en Bucaramanga la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, les planteó tanto al gobernador de Santander como a los alcaldes metropolitanos la implementación de un tranvía en reemplazo al actual Sistema de Transporte Masivo que opera en el área.

Esto con el apoyo de vigencias futuras y el respaldo financiero de los alcaldes.

Incluso pasar de la flota actual de Metrolínea a implementar buses eléctricos como contingencia, mientras se plantea la hoja de ruta.

“Hay que buscar unas alternativas de transición. El Gobierno Nacional trabajará en un plan que es pasar de un sistema a otro, pasar de utilizar esta infraestructura para algo que sea mucho más robusto”, comentó la ministra.

En este caso habló de la inversión de un tranvía haciendo uso de la línea de metro actual.

“Haremos un plan rápido y muy pronto presentaremos ese plan, que nos diga cuánto nos tardaremos en estructurar un proyecto de tranvía con la gran ventaja de que ya está el carril”.

Respecto al hueco fiscal que actualmente tiene Metrolínea la ministra aseguró que no van a entregar más dineros por parte del Estado, ni van a pagar deudas ni arreglar las estaciones.

“El Gobierno ha cumplido más allá del compromiso legal de esos dineros. Si nos piden plata extra para el mismo hueco fiscal no, las respuestas es no. Porque no tiene sentido aumentar un hueco fiscal para que unos privados sigan ganando, me da pena pero no”, indicó Rojas.

Aunque no entregó una fecha exacta de cuánto puede demorar este proceso de transición, mostró interés en reunirse con los alcaldes metropolitanos y llegar a un acuerdo para dar inicio a estos estudios de transición.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, manifestó el respaldo a las soluciones planteadas argumentando que los alcaldes deben unirse para que se cumpla la hoja de ruta.

“Necesitamos unos 30 mil millones de pesos para unos buses eléctricos. Yo miro si jurídicamente podemos apoyar en algo. Le pedimos a la ministra que analice si podemos dar esa solución que sería por un año, mientras se hacen los estudios y diseños de los que se defina, si es un tranvía”.

Después de la mesa de de trabajo con la ministra de Transporte, (@maferojas) y toda la institucionalidad del departamento, definimos dos fases:



✅ Las alcaldías rentarían unos buses eléctricos para poner a funcionar el sistema.



¿De dónde saldrán los recursos para el plan de contingencia de 12 meses?

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, confirmó su apoyo para un sistema de tranvía metropolitano, superada la crisis actual de Metrolínea.

Explicó que “la administración municipal destinará 8.000 millones de pesos en el marco del Plan de Desarrollo vigente, recursos que serán invertidos exclusivamente en el proceso de transición operativa del sistema”.

Por otro lado el alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, le hizo un llamado a la ministra para echarle calculadora a la inversión que requiere arreglar las estaciones de Metrolínea, si se quiere implementar buses eléctricos como medida de contingencia.

“Metrolínea nos dice que si nos queremos subir al bus tenemos que poner 12 mil millones de pesos, para adquirir unos buses, pero no nos detallan ese informe. Antes de pensar en esa decisión transitoria, nada sacamos nosotros con adquirir buses si no tenemos estaciones. Lo primero que tenemos que arreglar son las estaciones que están vandalizadas”.