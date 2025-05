Presidente de Alianza anuncia que tomarán medidas ante denuncia de Julián Zea a Hubert Bodhert

Durante la mañana del sábado 24 de mayo hubo una declaración por parte del futbolista Julián Zea, quien hoy milita en la Liga de Egipto, que generó revuelo en el fútbol colombiano. El delantero aseguró que en su paso por Alianza FC en 2021, el entrenador Hubert Bodhert cobraba dinero por dejar jugar durante el semestre.

“Eran 30 millones de pesos el semestre y vos no sabías si el técnico iba a durar todo el campeonato (...) Yo dije: no me voy a matar la cabeza, ya sé que con él no voy a jugar, sino pago”, fueron las palabras del atacante.

Carlos Ferreira anuncia que tomarán medidas contra el jugador

En diálogo con Caracol Deportes, el presidente de Alianza, Carlos Ferreira, se refirió a la situciación. Manifestó que tomarán medidas, pero primero deberán analizar cuáles, así como reveló que el entrenador, Hubert Bodhert, quedó afectado tras las declaraciones.

“El jugador, si en ese momento era conocedor de ese tipo de cosas, tenía que ponerlas en conocimiento de nosotros (...) Sobre el profe Bodhert, hubiéramos tomado alguna acción contra él y su cuerpo técnico (en caso de haber tenido la denuncia en su tiempo). Me siento confuso, no siento que el profe Bodhert haya hecho ese tipo de acciones. El jugador tenía que ser más puntual. Cómo fue, a quiénes, porque dice que hubo 4 jugadores más, por lo menos anunciarlos”, dijo.

“El profe me llamó y lo sentí muy mal. Me dijo que iba a analizar y tomar algún tipo de acción penal ante esas denuncias, porque están atentando contra su honra, su profesionalidad. Queremos dejarlo con claridad, no conocimos absolutamente nada y el jugador debía poner en concomimiento a nosotros como directivos (...) Si vamos a tomar medidas. Tuve una reunión con el departamento jurídico para analizar el tema y tomar una acción.”, agregó.

Futbolista si le denunció cobros por poder jugar

Sin embargo, Ferreira confesó que, cuando él tomó las riendas del club, sí hubo jugadores de las divisiones menores que denunciaron que los entonces entrenadores estaban pidiendo dinero y él procedió a retirarlos de la institución.

“Como institución, siempre hemos velado por la transparencia en el fútbol. Cuando tomo el control del equipo me entero de que había deshonestidad con jugadores de divisiones menores, y tuve que sacarlo (al entrenador). El jugador llegó y me dijo, ‘me están cobrando eso’. Me dijo ‘fulano de tal’. Ahí mismo lo llamé. Familiares estaban dándole dinero a un profesor de las divisiones menores para dejarlo jugar”, añadió.

Julián Zea salió por mal comportamiento

Ferreira también manifestó que el jugador denunciante de la supuesta situación, salió del club por inconvenientes y algunas agresiones. “El jugador, tuvimos que sacarlo porque era conflictivo y venía en problemas. Tuvo agresiones contra compañeros y directivos, verbales y físicas, la institución tuvo que sacarlo”, contó.

“El jugador tuvo un comportamiento desagradable mientras estuvo en la institución. Tuvimos que cancelarle su contrato por diferentes cosas, su comportamiento profesional, su ética y su manejo disciplinario en la institución”, indicó.