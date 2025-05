Así se calcula el retroactivo de una pensión 2025: Fórmula y personas que tienen derecho a recibirlo

Para millones de colombianos, el acceso a una pensión representa la culminación de una vida de esfuerzo y el aseguramiento de un ingreso en la vejez o ante la invalidez. Sin embargo, algunos pensionados desconocen de un concepto fundamental el cual los puede beneficiar: el retroactivo pensional.

Este derecho, que busca compensar el tiempo transcurrido entre la acusación del derecho a la pensión y su efectivo reconocimiento y pago, es un tema de interés para actuales y futuros pensionados.

¿Qué es el Retroactivo Pensional?

Según información del Ministerio de Justicia , el retroactivo pensional se define como la suma de dinero correspondiente a las mesadas pensionales no pagadas desde la fecha en que una persona cumple todos los requisitos legales para acceder a una pensión (fecha de causación) hasta el momento en que dicha pensión es efectivamente reconocida por la entidad correspondiente y se inicia su desembolso.

El Ministerio, a través de su plataforma LegalApp, explica que este mecanismo garantiza el pago de las pensiones atrasadas cuando, por diversas circunstancias, el reconocimiento no coincide con la fecha en que el ciudadano adquirió su derecho.

Diversas situaciones pueden generar la necesidad de un pago retroactivo. Entre las más comunes se encuentran:

Demoras administrativas

Inconsistencias o faltantes en la historia laboral

Resoluciones judiciales o administrativas.

Así se calcula el retroactivo de una pensión 2025

El cálculo del retroactivo pensional se realiza con base en la mesada pensional que legalmente le correspondía al beneficiario en la fecha de causación del derecho, proyectada hasta la fecha del efectivo reconocimiento.

Es crucial entender que esta “Mesada Pensional Calculada” no es estática; debe ser ajustada anualmente. La Ley 100 de 1993, que rige el Sistema General de Pensiones, establece que las mesadas pensionales deben reajustarse cada año en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año inmediatamente.

En el caso de las pensiones que corresponden a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), estas se incrementarán en el mismo porcentaje en que este sea definido por el Gobierno Nacional.

Para el año 2025, cualquier retroactivo pensional calculado deberá considerar estos ajustes anuales por IPC o SMLMV desde la fecha de causación de la pensión hasta la fecha de su pago. Esto asegura que el valor del retroactivo conserve el poder adquisitivo que la pensión hubiera tenido en su momento.

Personas que Tienen Derecho a Recibirlo

El derecho a recibir un retroactivo pensional se configura principalmente para: