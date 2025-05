6 lugares cerca a Boyacá para ir a termales: Costo de la entrada, ubicación y horarios de atención

Los termales son un atractivo turístico muy llamativo para quienes buscan tener una experiencia de relajación. En muchas ocasiones su fuente natural subterránea le proporciona minerales al agua que son utilizados no solo con fines de recreación, sino como una terapia y para liberar energías.

Según un estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación, existen en promedio 35 fuentes termales, ubicadas en 51 municipios del país y que registran una ocupación total de 9.295,67 hectáreas en todo el territorio nacional.

Estos son los 6 lugares cerca a Boyacá para ir a termales

Instituto termal de Paipa (Km 4 vía Pantano de Vargas)

Cuenta con un circuito de termales relajantes que tiene 7 actividades con ambientes personalizados y guiados por una esteticista que explica cuál es la función y los beneficios que trae termal.

Horarios de atención: lunes a miércoles y de viernes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Costo de entrada: valor por adulto de $104.000 y por niño de los 4 a 10 años $85.000.

Termales la Portada La Villa (Sáchica)

Ubicados en el kilómetro 4 vía a Villa de Leyva. Conocidos por sus aguas con contenido de hierro, azufre y magnesio, además de estar cerca a un nacimiento de agua que también es su atractivo turístico.

Horarios de atención: Lunes a viernes: 10:00 a.m. – 10:00 p.m. Sábados, domingos y festivos: 10:00 am – 12:00 am (Media noche)

Costo de entrada: valor por adultos $40.000, por niños menores de 14 años y acompañantes $25.000.

Termales El Zipa (Tabio)

Cuentan con una piscina termal grande turística que tiene servicio de miércoles a sábado: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y domingos y festivos: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Una piscina medicinal que funciona viernes y sábados: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., domingos y Festivos: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo de entrada: para adultos su valor es de $30.000. Niños menores a 12 años pagan una tarifa de $20.000

El Batán (Cuitiva)

Ubicados en el KM 2 vía Iza, cuenta con varias piscinas termales de distintos tamaños. Sus precios varían de acuerdo a la temporada en la que asista.

Horarios de atención: de 9.00 a.m. a 6:00 p.m. todos los días. Último ingreso a las 5:00 p.m.

Costos de entrada: en temporada alta (adultos: $37.000, niños: $25.000). Temporada baja (adultos: $26.000, niños: $19.000)

Hotel las Heliconias (Zetaquira)

Se encuentra ubicado en la Vereda de Patanoa, sector Aguascalientes. Cuenta con una piscina 100% termal de agua dulce y sin olores. Tiene servicio de parqueadero y estadía.

Horarios de atención: de lunes a viernes de 12:30 p.m. a 9:00 p.m. Fines de semana de 9:00 a.m. a media noche.

Costos de la entrada: para adultos $25.000 y niños $20.000.

Termales Aguas Calientes (Guasca)

Cuenta con piscinas 100% naturales, estadía, parqueadero y servicio de granja. Se encuentra a 2 horas aproximadamente de Boyacá. Aunque no es unos de los más cercanos a este departamento, es muy recomendado en buscadores de turismo.

Horarios de atención: lunes a sábado: 9:00 a.m. – 7:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 a.m. – 9:00 p.m. Domingos y festivos, 3 turnos de 4 horas: 8 a.m. a 12 p.m. - 12:30 p.m. a 4:30 p.m. - 5 p.m. a 9 p.m.

Costos de entrada: adultos pagan $40.000 y niños $35.000