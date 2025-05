Revelan informe sobre búsqueda de Tatiana Hernández en el mar: ¿Qué encontró el robot subacuático?

Luego de la culminación de cinco días de intensa búsqueda de Tatiana Hernández, a través del uso de un robot sumergible de alta tecnología provisto por una empresa internacional, el secretario del Interior, Bruno Hernández, informó que las labores de monitoreo en zonas hasta entonces inexploradas culminaron sin que a la fecha se tenga rastro de la joven médica bogotana dentro del mar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En medio de la socialización del informe de búsqueda, el secretario Hernández reiteró la solidaridad y total respaldo de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza de Dumek Turbay Paz, hacia la familia de Tatiana Hernández, sin que ninguna hipótesis haya sido descartada y con la absoluta vigencia de la recompensa de $200 millones destinada para esclarecer el caso.

¿Qué encontró entonces el robot subacuático?

Con relación al más reciente intento para establecer el paradero de Tatiana Hernández, el secretario Bruno Hernández explicó que fueron captados mosaicos en tiempo real, a través del robot sumergible empleado en zonas de difícil acceso priorizadas por la Armada Nacional alrededor de Bocagrande, Marbella, La Tenaza, hasta llegar a Tierrabomba y Puna Arena.

Leer más: Joven de Magangué desapareció en la misma zona donde se extravió Tatiana Hernández: aquí la historia

Sin embargo, aunque se registraron alertas con posibles indicios, fueron descartadas una vez los buzos especializados de la Armada se sumergían e inspeccionaban dichos puntos.

“Es preciso resaltar que lo más importante de esta zona donde se concentró la búsqueda fue en aquellos lugares de difícil acceso para la cual, justamente, requerimos los servicios de esta empresa internacional. Todas las zonas delimitadas para esta búsqueda fueron bajo el criterio de nuestra Armada Nacional que también realizó el acompañamiento, con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Cartagena. Y, en ese orden de ideas, la empresa terminó la búsqueda el día de ayer (miércoles) y entregó su informe final. Ese es el resultado: no se encontró ningún cuerpo”, explicó el secretario Bruno Hernández.

¿Hay nuevos detalles sobre el paradero de Tatiana Hernández?

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa en contacto permanente con la familia de Tatiana Hernández y, bajo la premisa de no descartar ninguna hipótesis o alertas, el secretario Bruno Hernández explicó que recientemente fueron atendidos cuatro llamados de la ciudadanía sobre el posible paradero de Tatiana, pero luego de su verificación con las autoridades no se produjo ningún resultado.

Leer más: Nuevos detalles de caso Tatiana Hernández: personas cercanas a la joven bogotana serían investigadas

“Esta semana tuvimos cuatro alertas de información, las cuales fueron verificadas por la Policía Metropolitana, que no arrojaron resultado positivo alguno. Y vamos a seguir. No vamos a descartar ninguna hipótesis. Con la Fiscalía continuaremos en comunicación constante. Ayer se sostuvo una reunión con la Dirección Seccional de Fiscalías y entendemos que ellos tienen bajo su liderazgo la investigación de este proceso y, cuando lo consideren pertinente, también es posible que emitan algún pronunciamiento sobre aspectos nuevos relevantes del caso. Mientras tanto, es una directriz de nuestro alcalde Mayor, Dumek Turbay que: cualquier información que nos allegue la verificamos. Seguiremos buscando. No escatimaremos ningún esfuerzo”, concluyó Hernández.

En la socialización del balance del operativo de búsqueda, que contó con el acompañamiento de Distriseguridad, CTI de la Fiscalía, Oficina Asesora de Cooperación Internacional, la Policía Metropolitana y la Armada Nacional, también estuvo presente el capitán de Fragata, Felipe Portilla, comandante del Cuerpo de Guardacostas de Cartagena, quien expresó su total disposición a las acciones que sean necesarias.