Joven de Magangué desapareció en la misma zona donde se extravió Tatiana Hernández: aquí la historia

Cartagena

José de la Cruz Hernández, un joven estudiante de derecho oriundo del municipio de Magangué completa más de dos años desaparecido en Cartagena. Su desaparición se registró el 26 de febrero de 2023 en la misma zona donde fue vista por última vez la estudiante bogotana Tatiana Hernández.

Ese día, José de la Cruz se encontraba junto a otro grupo de jóvenes, se lanzó al mar cerca del monumento de los Alcatraces para rescatar a una turista que se ahogaba con sus dos hijos menores de edad, quien pedía voces de auxilio.

Los muchachos lograron salvarle la vida a la mujer en esa zona prohibida para bañistas, sin embargo, el joven magangueleño fue arrastrado por la corriente en su intento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Josefa Hernández, madre del joven magangueleño desaparecido, no guarda la esperanza de encontrar a su hijo gracias a la adquisición del robot con tecnología subacuática adquirido por la Alcaldía de Cartagena para encontrar a la joven bogotana Tatiana Hernández.

“Espero que encuentren a mi hijo porque de pronto como dicen algunos pudo haber quedado en los espolones y el robot va a buscar por la zona donde pasó el caso de Tatiana. Yo le pido a esas personas que, si encuentran rastro de mi hijo, por favor, él está como desaparecido todavía y en la morgue reposa su nombre como desaparecido. Yo guardo la esperanza como madre, siento que él no está muerto y como no me han entregado un cuerpo, no he podido enterrarlo”, expresó Josefa Hernández en diálogo con Caracol Radio.

Proceso en Fiscalía fue archivado

Josefa Hernández aseguró que no ha contado con el apoyo de las autoridades como sí lo ha tenido el caso de la joven bogotana desaparecida. La madre del estudiante magangueleño reveló que la Fiscalía General de la Nación archivó el proceso de su hijo por falta de pruebas.

“Antes de cumplir los dos años, ya me habían archivado el caso porque no habían encontrado una prueba contundente de que estaba vivo. Entonces, ellos lo que hicieron fue darme una nota que mi hijo se ahogó, pero no me han dado una investigación clara, o sea, no me han dado algo que hayan hecho. Yo cuestiono por qué me lo van a dar por muerto, si no he encontrado un cuerpo”, concluyó.

Mantienen la esperanza de encontrarlo con vida

Pese a la falta de pruebas, Josefa Hernández, mantiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida. La mujer contó que además de su posible ahogamiento en el mar, han surgido varias hipótesis de acuerdo con lo manifestado por algunas personas que se encontraban en la zona donde desapareció José de la Cruz.

“Otros dicen que a él lo sacaron a la orilla, que lo condujeron hacia un hospital, pero a ningún hospital de la ciudad de Cartagena fue llevado. Entonces, nosotros no sabemos qué fue lo que pasó porque es algo tan extraño, tan raro. Lo mismo que le está pasando a la mamá de Tatiana me está pasando a mí, es una incertidumbre. Con un derecho de petición que hice, pedí las cámaras del sector para mirar qué pasó, pero no tuve la oportunidad que me mostraran un video porque no funcionaban. Le pido a la Alcaldía de Cartagena que me ayude para para saber si es verdad que mi hijo se quedó en el mar o está en alguna parte privado de la libertad por algún grupo”, puntualizó.