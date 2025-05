Familiares de detenidos en Venezuela piden mediación directa del presidente Petro

Cúcuta

Por medio de redes sociales la Cancillería dio a conocer las labores que se han venido desarrollando en territorio venezolano exigiendo condiciones humanitarias para los colombianos detenidos en ese país.

El vicecanciller Mauricio Jaramillo dio a conocer que un total de 18 notas verbales han sido emitidas a las autoridades venezolanas solicitando información acerca de los detenidos, además se refirió al alcance del trabajo de la Cancillería.

“Esto tiene que quedar muy claro, nosotros como Cancillería no nos podemos comprometer a la liberación inmediata de esas personas. Esa es una decisión que corresponde única y exclusivamente a las autoridades venezolanas que en la mayoría de los casos funcionan con independencia del Ejecutivo, es decir, nosotros no podemos entrar a negociar su liberación como sí que le sean respetadas unas condiciones mínimas humanitarias, que sean tratadas de acuerdo a las convenciones en materia de derechos humanos que tienen vigencia en Venezuela” dijo el funcionario.

Los familiares de los detenidos insisten en que se debe dar una mediación directa desde presidencia para lograr las prontas liberaciones, ya que aseguran que la gestión no ha sido suficiente y temen por el bienestar de sus seres queridos.

“Que hagan negociaciones, lo que pasa es que ellos no hablan, yo creo, porque otros gobiernos sí hablan por su gente y todo eso y los sacan, y por qué ellos no van, los de acá del gobierno, acá colombianos, por qué no se pronuncian, o sea, no van a negociar o al presidente, este presidente ni siquiera ha salido en redes a decir que está pidiendo a los colombianos, y él no se ha pronunciado para nada, solamente manda su gente y él es el que tiene que ir directamente a decirle, al presidente Maduro, sentarse y hablar para que suelten a esos colombianos, porque son gente inocente que está allá detenida injustamente” dijo a Caracol Radio Dolly García, madre del abogado Iván Colmenares, detenido por la Guardia Bolivariana desde el mes de noviembre.

El próximo fin de semana estarán realizando un nuevo plantón en los puentes internacionales que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira para exigir información y la libertad de los colombianos.