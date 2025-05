Consulta, cabildo y elección de magistrado, ¿Cómo entender el momento político que vive el país?

En Hora20 el análisis a lo que se esperaba y no ha ocurrido... la llegada del presidente Petro a Barranquilla que se espera desde las dos de la tarde para la instalación del cabildo abierto, también el análisis a una elección que no ha ocurrido, la de magistrado de la Corte Constitucional en la plenaria del Senado en medio de las discusiones y gritos en el Congreso por cuenta del hundimiento de la apelación de la votación de la consulta popular... hablaremos también de la nueva consulta y del escenario político en el que estamos.

Lo que dicen los panelistas

Carlos Cortés, abogado, columnista, director de Linterna Verde, planteó que en lo que queda del gobierno viene una relación disfuncional Ejecutivo-Legislativo, señaló que espera que no pase algo raro en la elección de Carvajal, pero afirmó que si eso llega a cambiar, muestra la crisis de gobernabilidad, “es evidente que volver a presentar una consulta es poner de nuevo la pelota, de generar tensión, entonces la pregunta es si lo que queda es movilizarse a través de consulta y cabildo y si las reformas se vuelven causa de la movilización”. En esa medida, dijo que tendremos un Congreso que no va a caminar, pero que debe demostrar que puede sacar la Reforma, “pero el gobierno pone palos en la rueda y lo de Barranquilla será un poco más de lo mismo”.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, profesor en la Universidad Nacional, investigador en DeJusticia y columnista, destacó que la regulación de los mecanismos de democracia directa es muy ambigua, “las leyes que lo regulan, la Ley 174 y una ley del 2015 la 1757 son leyes muy generales en muchos aspectos, las sentencias de la Corte no son muy afortunadas y no aclaran mucho y no hay mucha experiencia en el uso de estos mecanismos”, en esa medida, dijo que hay enormes vacíos. Dijo que no hay una norma que autoriza o prohíbe la presentación de una nueva consulta popular, “creo que la puede presentar otra vez, pero es un tema debatible y discutible, es desafortunado que tengamos incertidumbres jurídicas”.

De otro lado, dijo que lo que ocurre en Barranquilla es una movilización ciudadana convocada por el Presidente, “pero no es un cabildo abierto porque son una cosa muy distinta, no son convocadas por el Ejecutivo, es una solicitud de la ciudadanía para discutir temas con el concejo y la asamblea, que pueden ser sobre temas locales o de carácter nacional”. Resaltó que el Presidente ha dicho que recibirá un mandato del constituyente primario, pero aclara que eso jurídicamente no es cierto y que el cabildo no implica una toma de decisión, pues apuntó que tiene como objetivo la deliberación con las autoridades locales.

Agregó que el país está en un momento polarizado por parte del gobierno y la oposición, “lo de la denuncia penal porque el ministro delegatario presentó la consulta es una exageración, aunque sí es un error”, pero es tirar todos los temas para que la polarización sea más intensa, “el presidente parece querer la derrota y no reivindica los logros y que gracias a la consulta y a la movilización, el debate de la Reforma vuelve al Congreso”.

En cuanto a lo que está pasando en el Senado y la demora para votar y escuchar a los ternados para la Corte Constitucional, “eso es una falta de respeto de la mayor envergadura, eso quiere decir que se llega al ritual de escuchar y tienen el voto listo, pero que por favor, tengan al menos la decencia de que se tomarán unos días para analizar lo que se dijo o que digan que ya tienen una decisión y que no los escuchan”.

Tatiana Dangond, abogada, columnista y máster en administración pública, manifestó que el Gobierno estaría usando “todas las formas de lucha” y al final del día le interesa más la movilización que la misma reforma, “todo este llamado a mecanismos de participación que son altamente desconocidos, hace parte de estrategia de adelantar campaña y eso es lo que se ve en Barranquilla, donde creo, el Gobierno tiene una capacidad de movilización muy importante”.

Sobre la oposición, dijo que se debe hacer un buen trabajo para no dar más argumentos al Gobierno de que hay parálisis, “deben ser muy delicados en los debates porque cualquier decisión fortalece la narrativa de un problema de lucha de clases y de que el poder político no permite los cambios sociales; se alimenta la narrativa y eso se ve hoy en Barranquilla”.

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y consultor, destacó que hay escenarios como el de la gobernabilidad, “Petro sabe que perdió gobernabilidad con el Congreso y los partidos de oposición son conscientes de eso y por eso no ceden y ceder es abrir la puerta a la consulta popular, algo que le daría gobernabilidad a esta administración; eso no va a ocurrir”. En ese sentido, dijo que el Presidente traslada su gobernabilidad perdida por incompetencia a las calles y, “es donde empieza a jugar la movilización social que no busca producir cambios, busca demostrar que se gana gobernabilidad en la calle, independiente a lo que ocurra en el Congreso porque Petro busca que le aprueben la consulta porque saca entre 6 y 8 millones de votos, lo que le garantizaría tener muchos más senadores en el 2026”.