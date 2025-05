Procuraduría respalda elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

JUSTICIA

La Procuraduría envió un concepto al Consejo de Estado en medio del estudio de una demanda de nulidad de la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.

En este concepto, el Ministerio Público defiende la legalidad de la posesión de Peña pese a que esta se realizó ante un notario y no ante la Ministra de Educación.

Según la Procuraduría, lo que podría verse afectado es la ejecución del acto de designación, pero no su validez. La falta de notificación de un acto administrativo no lo invalida, sino que lo hace ineficaz.

“Por consiguiente, de cara a la validez del acto electoral, resulta inane el ejercicio valorativo de la posesión. En efecto, la notificación de la posesión en el cargo, hacen parte del aspecto externo del acto administrativo”, indica el Ministerio Público.

Asimismo, la Procuraduría argumenta que la posesión ante notario fue una medida necesaria de Peña para evitar multas y cumplir con los deberes del cargo, dada la negativa de la Ministra de Educación a realizar el trámite.

“Lo que buscó, por un lado, fue no quedar sometido a eventuales multas o responsabilidades de acuerdo con la ley, y, por el otro, no abstraerse del cumplimiento de sus deberes, según la designación del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, pues debía iniciar con sus labores en un cargo del orden institucional y no personal”, explica el ente de control en el concepto enviado al Consejo de Estado.

Además, se resalta que el Consejo Superior Universitario respetó el quórum y las mayorías absolutas en la elección del Rector, utilizando un método de votación directa con eliminación previa mediante voto ponderado.

“Si bien el método utilizado por el Consejo Superior para elegir al rector del período 2024-2027 tuvo un cambio, no contravino las normas estatutarias, pues la votación ponderada significó la eliminación de los candidatos con menos votos y la votación directa representó la decisión definitiva de la escogencia del nombre con mayor aceptabilidad, en el rango de mayoría absoluta”, explicó la Procuraduría.

Leopoldo Múnera y sus demandas en el Consejo de Estado

Frente a estas demandas la Procuraduría ha pedido en múltiples oportunidades que se suspenda a Leopoldo Múnera para salvaguardar los principios de presunción de legalidad con la cual se eligió inicialmente a José Ismael Peña Reyes el 21 de marzo de 2024, ya que la designación de Múnera por medio de la resolución del 06 de junio de 2024 violaría el debido proceso.

Recordemos que por la designación de Ismael Peña se realizaron constantes Asambleas Permanentes y protestas que incluian bloqueos de la calle 26 (avenida El Dorado) en Bogotá.

“La designación de LEOPOLDO ALBERTO MÚNERA RUÍZ como rector de la Universidad Nacional de Colombia debe ser suspendida, en salvaguarda de los principios de presunción de legalidad de la actuación administrativa con la cual se eligió inicialmente a JOSÉ ISMAEL PEÑA REYES, así como de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y eficacia del voto. Adoptar una posición contraria prima facie en lo que hace al Ministerio Público, implicaría caer en la limitación del derecho constitucional a elegir y ser elegido del último de los mencionados”, indica la procuradora, Idairys Yolima Carrillo.