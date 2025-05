Piden al Consejo de Estado rechazar recurso del alcalde de Tunja por presentarlo fuera del plazo

Tunja

El proceso que busca anular la elección del alcalde de Tunja a Mikhail Krasnov sigue su curso en segunda instancia, esta vez con un nuevo capítulo: el abogado del grupo que interpuso la demanda solicitó al Consejo de Estado que rechace un recurso presentado por la defensa del alcalde, señalando que fue radicado fuera de los tiempos establecidos.

La petición fue hecha por el abogado Marco Antonio Palma Luna, quien representa al Grupo de Asesorías y Representación Jurídico Legal de Colombia S.A.S., la empresa que lidera la demanda contra la elección del mandatario. En un documento enviado el 21 de mayo del 2025, el abogado explicó que el recurso de súplica, presentado por la defensa de Krasnov, fue entregado el lunes 19 de mayo a las 7:23 de la noche, cuando el horario judicial ya había cerrado a las 5 de la tarde.

En ese sentido, aunque el documento fue subido a la plataforma oficial ese mismo día, la hora hace que legalmente se tenga en cuenta como si hubiera sido radicado el martes 20 de mayo a las 8 a.m., lo que lo haría fuera del plazo permitido para ese tipo de recursos, que es de apenas dos días hábiles luego de la notificación.

Pero además del tema del tiempo, el abogado también cuestionó el contenido del recurso. En él, la defensa del alcalde pide que se reconsideren unas pruebas que ya habían sido negadas en un auto del 12 de mayo. Según Palma Luna, esas pruebas ya fueron presentadas y analizadas en la primera parte del proceso, o no aportan nada nuevo ni útil para el caso. Por eso, también solicita que se niegue cualquier intento de reabrir la discusión con argumentos repetidos o irrelevantes.

El punto clave del proceso sigue siendo el contrato que Mikhail Krasnov firmó con la UPTC en diciembre del 2022, cuando aún no era alcalde. El abogado del demandante insiste en que ese contrato se ejecutó en Tunja, y que eso lo dejaba impedido para lanzarse a la Alcaldía en las elecciones de octubre de 2023, ya que la ley impide que una persona que haya hecho negocios con una entidad pública en ese mismo municipio, durante el año anterior a las elecciones, pueda postularse.

El documento explica que el propio rector de la UPTC confirmó que Mikhail Krasnov no fue contratado como profesor, sino como un externo para capacitar en temas de idiomas. Además, se comprobó que el contrato se firmó y cumplió en Tunja, y que incluso se pagaron impuestos al municipio, lo que dejaría claro que sí se prestó el servicio dentro del área de influencia donde fue elegido alcalde.

La defensa del alcalde ha buscado presentar nuevas pruebas y argumentos que, según ellos, demostrarían que no hubo ventaja o conflicto de intereses. Pero según el abogado Palma, esas pruebas no tienen cabida en esta etapa del proceso, pues en segunda instancia no se pueden introducir elementos nuevos que no se discutieron en la primera.

Además, advierte que el recurso de súplica que se presentó busca más bien alargar el proceso, y que esto se podría considerar como una maniobra para demorar la decisión de fondo del Consejo de Estado. Incluso sugiere que se podrían aplicar sanciones si se demuestra que hay intención de obstruir la justicia.

El Consejo de Estado deberá decidir si acepta o no el recurso que presentó la defensa del alcalde de Tunja. De no aceptarlo, la decisión anterior —en la que ya se habían negado esas pruebas— se mantendría, y se daría paso a una sentencia definitiva.