Paro nacional el 28 y 29 de mayo en Colombia: Comunicado de centrales obreras, razones y lo último

El Gobierno de Gustavo Petro radicó una segunda consulta popular que negó el Senado la semana pasada, con 49 votos en contra y 47 a favor. Esta vez, con cuatro preguntas adicionales que se centran en la transformación del sistema de salud.

El nuevo paquete de preguntas presentado plantea que el Gobierno nacional compre o produzca medicamentos y revive la propuesta de convertir a las EPS en gestoras sin intermediación financiera.

La plenaria del Senado tendrá de nuevo un mes para decidir si avala o no la propuesta que aborda distintos temas relacionados con los derechos laborales pensionales y ahora también sanitarios.

En caso de que el dictamen necesario sea positivo para llevar a cabo la consulta popular, los colombianos acudirán a las urnas para votar sí o no a cada una de las 16 preguntas. Según el artículo 54 de la Ley 134, la fecha para que los colombianos acudan a las urnas, es dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado.

Ante la dificultad de tramitar sus reformas sociales en el Congreso de la República, el presidente Petro convocó al pueblo para votar un “paro nacional” que en caso de prosperar “debe ser un ejemplo de no violencia activa. No debe golpear clases medias ni pobres, ni la fuerza pública.”

Paro nacional el 28 y 29 de mayo

Esta convocatoria fue acogida por diversos sindicatos y centrales obreras del país, quienes citaron a un “gran paro nacional” los días 28 y 29 de mayo para rechazar la reciente decisión del Senado.

El anuncio fue confirmado por el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, durante la Cumbre Social, Política y Popular’ que reunió a organizaciones sindicales, sociales, académicas, indígenas, afrodescendientes y campesinos. Además, contó con la presencia del ministro de Trabajo Antonio Sanguino.

“Estamos proponiendo la realización de un gran paro nacional la realización de un gran paro nacional de 48 horas, los días 28 y 29 de mayo (..) Creemos que ahí debe concentrarse el mayor esfuerzo inmediato sobre esta situación”, dijo Arias.

Segundo paro nacional 11 de junio

Este no sería el único paro nacional previsto, pues durante su intervención en la cumbre, Arias sugirió otro de 24 horas para el 11 de junio del año en curso. Según dijo, este segundo paro contaría con cuatro “grandes caravanas” hacia las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, las principales del país.

“Este paro nacional, compañeros, está inscrito en las tareas generales de mayor envergadura como son la huelga general y el poder popular, es decir aquí no se acaba de ninguna manera el accionar nuestro”, comentó Arias durante el encuentro.

Por el momento, a través de un comunicado publicado este martes 20 de mayo, la CUT ratificó su compromiso con el paro nacional de 48 horas el 28 y 29 de mayo de este año:

“La CUT expresa su total compromiso con la convocatoria al paro nacional de 48 horas, lo que demuestra su disposición a continuar con la lucha social y política a nivel nacional, buscando movilizar a amplios sectores de la población”.

Conviene mencionar que aún se desconocen los puntos de encuentro en las principales ciudades del país. En los próximos días, se espera que las centrales los informen en las redes sociales oficiales como es usual.

CONCLUSIONES LXXIX (79) JUNTA DIRECTIVA NACIONALhttps://t.co/B39iKmD0Pj pic.twitter.com/sWbm0A2Hs0 — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) May 20, 2025

¿Huelga indefinida?

En medio de la convocatoria de paro nacional, hay otra figura que ha resonado en los últimos días: la huelga indefinida. Durante un evento en el Paseo de Bolívar, en Barranquilla desarrorado este martes, el presidente Petro aseguró que apoyará una “huelga indefinida” si así lo decide el pueblo, pues la nueva discusión de la consulta popular se dará con la “lucha popular”.

“Si toca ir a huelga indefinida (...) el presidente se pondrá al lado del pueblo y si me van a echar por ello estallará la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos”.

“No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo, no estamos siendo exagerados ni radicales. Yo no estoy pidiendo el socialismo, aunque quisiera (...) aquí solo queremos la dignidad del pueblo trabajador”, dijo ante la multitud que acudió a lo que el mismo llamó cabildo abierto en Barranquilla.

Una vez, el mandatario reiteró que a través de la consulta popular, la reforma laboral y de salud negadas por el Congreso, buscan construir la justicia social.