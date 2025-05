“El Gobierno se pondrá al lado del pueblo”: Petro sobre una eventual huelga indefinida

El presidente Gustavo Petro se subió a la tarima a las 6:50 de la tarde de este martes, después de más de cuatro horas de espera para miles de personas que se dieron cita en el Paseo Bolívar, en pleno centro de la ciudad. Allí, el presidente Petro dio inicio a los cabildos abiertos en el país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En medio de aplausos y arengas, el presidente Gustavo Petro dijo que delegaba el papel de dirigente a la Coordinadora Nacional de Movimiento y a las organizaciones para que decidan las acciones a seguir tras el hundimiento de la consulta popular la semana pasada. Incluso, Petro dijo que apoyará si se decide una huelga indefinida

“Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los tocará al pueblo de Colombia, sino que se pondrá al lado del pueblo y que si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia”, dijo.

El mandatario pidió que se tenga en cuenta que no se ataquen los bienes de la clase media, no se rompa un solo vidrio, que no se ataque a la Fuerza Pública, no se bloquean las necesidad mínimas de la gente y se proteja la alimentación y la salud de las personas.

Consulta popular

Sobre el hundimiento de la consulta popular la semana pasada, el presidente Gustavo Petro reiteró sus críticas al presidente del Senado Efraín Cepeda, pero esta vez mencionó a otros sendores del Caribe como Carlos Meisel, Mauricio Gómez Amín, Antonio Zabaraín, Betsy Pérez, entre otros.

Dijo que el pueblo sigue eligiendo verdugos.

“Hemos presentado nuevamente la consulta, hubiéramos ganado por uno o dos, pero no importa. La presentamos con cuatro preguntas más, relacionadas con el terreno de la salud pública, el derecho a comprar medicamentos para que no haya escasez y no acaparen, el derecho a tener médicos en los territorios mediante un sistema de medicina preventiva, el derecho del personal de salud a ser formalizado laboralmente, y la que no volvamos a tener EPS como intermediarias porque se quedan con el dinero público”, manifestó.

El discurso del presidente Gustavo Petro duró unos 56 minutos respaldado por los aplausos de los asistentes, pero antes escuchó a diferentes sindicatos, estudiantes, líderes sociales y organizaciones sociales.

El presidente Gustavo Petro estuvo acompañado en tarima por el Ministerio del Interior, Armando Benedetti, del Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.