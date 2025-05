Expertos sobre la consulta popular: ¿Está viciada?

Frente a los recientes acontecimientos en donde fue radicada nuevamente la Consulta popular y los pronunciamientos por parte de algunos sectores donde señalaban que esta consulta está viciada, Caracol Radio, habló con expertos quienes nos hablaron sobre esto.

Danna Vargas, abogada, especialista en derecho laboral, nos explicó sobre la radicación de la consulta y si era legal o no.

¨Realmente la Constitución Política de Colombia, no nos dice que la consulta popular tenga una restricción en la presentación de las preguntas al ser un mecanismo de participación ciudadana. Es decir, que esta consulta no está viciada en su trámite y también es importante recordar que, es distinta a la anterior, no solo en sus preguntas nuevas, que son cuatro preguntas nuevas, sino en su propósito transformador estructural en favor de los derechos al trabajo y a la salud para los colombianos.¨Afirmó la abogada laboral, Danna Vargas.

Respecto a esto, Juan Falkonert, analista y consultor político, nos explicó si la radicación de la consulta popular se podía o no hacer en la misma legislatura.

¨Digamos, en principio, uno no podría radicar nuevamente una iniciativa legislativa que haya sido rechazada en la misma legislatura, pero uno observa que la maniobra del Gobierno Nacional, fue incluir nuevas preguntas, con lo cual podría sugerirse que es una nueva consulta popular¨. Señaló el analista y consultor político.

Es importante recordar que, los Ministros del Interior, Salud y Trabajo, fueron quienes presentaron oficialmente el documento y que también han sido señalados por ejercer funciones no correspondientes a su cargo (artículo 428 del código penal), situación que, según los expertos, también tendría que entrar a ser evaluada.