En el Quindío anunciaron que finalizaron las condiciones climáticas del fenómeno de La Niña

Armenia

Es importante recordar que ha sido un año pasado por lluvias que han desencadenado diferentes emergencias sobre todo en la zona cordillerana del departamento. Según los expertos la proyección era que se generará la temporada de lluvias a la par con el fenómeno de la niña, sin embargo, las condiciones cambiarían sustancialmente.

El profesional especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Jorge Augusto Llano explicó que el fenómeno finalmente no se consolidó en el país porque siempre estuvo en un proceso de maduración.

“La Niña no se consolidó en el país. Siempre estuvo como un aspecto como de maduración, pero pero realmente nunca se pudo consolidar y entonces ya cuando se empiezan a dar ciertas condiciones, pues obviamente eh el idean tiene que conceptuar de que termina porque pues se dan condiciones, digamos, el tema del enfriamiento del océano Pacífico, pues digamos ya no se están dando las temperaturas, digamos estas mediciones no están dando los parámetros que requiere el ideam para poder definir que está el fenómeno de La Niña", indicó.

Añadió: “Hay que saber que el fenómeno de la niña se caracteriza en Colombia, porque pues en otros países tiene otras otro tipo de condiciones, pero en nuestro país se caracteriza por un aumento de las lluvias y una disminución de la temperatura. Entonces, pero pues se tienen que dar ciertas condiciones entre las cuales están digamos lo que decíamos del del enfriamiento del océano Pacífico“.

Coincide en la proyección que tiene el Ideam sobre el pronóstico del tiempo respecto a que no se estarían dando las condiciones adecuadas para dicho fenómeno.

Manifestó que el punto clave es el enfriamiento del océano pacífico y ese tipo de disminución de la temperatura afecta el régimen de vientos por eso no cumple con los parámetros por eso ya se daría una condición neutral.

“El punto clave realmente es el enfriamiento del Océano Pacífico y entonces se utilizan unos sectores donde analizan la temperatura y eso Ese tipo de disminución de la temperatura del océano, pues también afecta al régimen de vientos y demás. Digamos ese sería el como el punto clave ya lo considero de que no cumplía los parámetros y entonces estamos ya un fenómeno ya de a una condición ya neutral", indicó.

A pesar de la proyección en la disminución en las precipitaciones, desde el equipo de Gestión del Riesgo realizaron un llamado para que adopten medidas preventivas como es revisar los techos, limpiar canales de agua y sembrar especies vegetales que contribuyan a la estabilidad de los suelos.

Vale anotar que los municipios de Salento y Calarcá están en alerta roja por riesgo de deslizamiento; Circasia, Filandia Génova y Pijao en naranja.