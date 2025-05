Críticas del personal médico a la nueva Consulta Popular

Cúcuta

Por medio de un documento dirigido al Gobierno Nacional, el grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud advierten que la Consulta Popular no plantea una solución a la crisis financiera que enfrenta el sistema.

Los trabajadores de la salud en Norte de Santander apoyan esta postura asegurando que lo presentado en el proyecto del mecanismo de participación no es algo nuevo, son planteamientos que ya habían sido discutidos y algunos de ellos ya han sido aplicados.

“Tienen toda la razón como muchas otras cosas. En lo personal, creo que el tema de salud puede tener soluciones, tiene viabilidad, sin necesidad inclusive de modificar la ley, sino haciendo pequeños cambios. Y algunos de estos cambios que necesita el sistema no necesitan modificación sustancial. Simplemente de pronto es un interés político que debe tener el ministro, el presidente, etcétera para poder efectuar una mejor calidad de servicio. Básicamente las preguntas, las nuevas inquietudes que tiene el gobierno para incluir en la consulta, de hecho, ya están” dijo a Caracol Radio el doctor Alonso Vellojín.

Recalcan que el problema del sistema de salud es algo que va en aumento cada día y los principales afectados son los usuarios que no pueden acceder a un buen servicio.

“Vemos la salud como un problema social, como un problema humano, la gente haciendo las colas para los medicamentos, la gente no le están autorizando los procedimientos científicos a los pacientes de alto costo que no le están dando los medicamentos. Cuando un sistema de salud se maneja así, huele a muerte, y los pacientes no tienen derechos” puntualizó Vellojín.

En el documento se advierte una crisis de gobernabilidad, financiamiento y de legitimidad, decisiones improvisadas, destrucción de las capacidades técnicas de las instituciones y rompimiento de la confianza institucional.

Frente a esto se insiste al gobierno a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional para financiar adecuadamente el sistema y garantizar el derecho a la salud y la atención a la población severamente afectada por las acciones del Ministerio.