Condenan a 41 años a hombre que asesinó a su exesposa en un local del centro de Ibagué

Ibagué

Fue condenado a 41 años de cárcel a Julián Avellaneda, el hombre que asesinó a su expareja en estado de gestación en un local comercial en el centro de Ibagué en el mes de febrero del año 2024.

Caracol Radio conoció que el Juez Cuarto Penal del Circuito de Ibagué determinó que Avellaneda Rojas deberá pagar 503 meses de prisión por el delito de feminicidio en contra de Stefanny Katherine Bocanegra Murillo, en hechos ocurridos en la sede de una salsamentaria ubicada en la calle 14 con primera donde la mujer trabajaba.

La historia

El sábado 24 de febrero cambió la vida para la familia Bocanegra, ese día fue asesinada Stephanie Katherine Bocanegra, en este hecho también perdió la vida su bebé en etapa de gestación y resultó herido un compañero de trabajo, todo por cuenta del ataque con arma de fuego que protagonizó Avellaneda, persona con la que había terminado una relación meses atrás.

El pasado 3 de septiembre el juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías autorizó la petición del abogado David Palacio que acudió al mecanismo de la libertad por vencimiento de términos que contempla la ley 906 de 2004 para lograr que su defendido saliera del centro de reclusión como ocurrió.

Lo que viene

Tras la decisión del juez del caso, se libró una orden de captura contra Julián Avellaneda, hombre que no se presentó en la audiencia de lectura del fallo y de quien se cree estaría prófugo de la justicia.

Caracol Radio habló con Diana Bocanegra, hermana de Stephanie Katherine Bocanegra, mujer que fue víctima de feminicidio, quien aseguró que es muy fuerte que se haya condenado, pero hoy sea prófugo de la justicia.

“Yo digo, sino se conectó a la audiencia, sabiendo que lo iban a condenar, ahora dónde lo van a capturar, las direcciones que ha dado no corresponden, sino se entrega o no lo encuentra pues no va a pagar la condena”, dijo Bocanegra.

La mujer sostuvo que la familia acepta la condena aplicada, pero que ahora el dilema es que se capture “El abogado deberá notificarlo, ha sido muy fuerte todo esto, saber todo lo que le hizo a mi hermana, es indignante”.

Finalmente, sostuvo que, aunque se condenó a esta persona, nada le devolverá a su hermana “Él es un cobarde, no se presentó, no aparece, siempre dice mentiras de su dirección, esperamos que lo capturen y responda, porque lo que menos queremos es que siga prófugo”.

Dato: Caracol Radio conoció que aparte de esta condena, Julián Avellaneda, deberá enfrentar un juicio oral por la tentativa de homicidio contra Pablo Cesar García Ruiz, compañero de trabajo de Stefanny Katherine Bocanegra Murillo, persona que resultó herida por intentar evitar este feminicidio.