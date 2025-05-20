“Un tema soberano”: vicecanciller Jaramillo tras decisión de Venezuela de suspender vuelos a Colombia

En diálogo con La W, el viceministro de asuntos multilaterales de la Cancilleria colombiana, Mauricio Jaramillo, se refirió a la decisión de Venezuela de suspender los vuelos comerciales hacia Colombia, por motivos de seguridad. Sin embargo, los vuelos de carga se mantienen entre ambos países.

Jaramillo aseguró que Colombia está “inquieta” por la decisión que se tomó. “Nosotros estamos inquietos, fuimos notificados el día de ayer, tenemos que ser prudentes con este tema (…) es un tema soberano de Venezuela, pueden tomar estas decisiones, hay una coyuntura de seguridad, por eso han tomado la decisión de suspender los vuelos comerciales, eso va a ocurrir hasta el lunes seis de la tarde. Lo que dicen es que para ellos la situación es crítica, si la autoridad considera que no puede haber vuelos debemos respetar esa soberanía”.

“Venezuela continúa con un ciclo electoral, habrá elecciones sensibles, regionales y legislativas y normalmente las medidas de seguridad las extreman. Según entendí, esto es por la coyuntura electoral”, agregó Mauricio Jaramillo.

“Nosotros defendemos a nuestros connacionales, no podemos usurpar la justicia venezolana y decir que todos los colombianos son inocentes, ellos tienen derecho, se ha hecho una denuncia pública y no se han presentado pruebas, se mencionó que habían colombianos dentro de las capturas, pero no hemos sido informados, nosotros estamos insistiendo siempre porque se nos dé la identidad y nos digan en qué centro están, pero hasta la fecha no tenemos información sobre la denuncia de Diosdado Cabello”.

Según explicó Jaramillo, información de la cancillería indica que en total en Venezuela hay capturados 19 colombianos. “Las familias nos han presentado denuncias que no se han podido comunicar, que se les ha negado la atención consular, nuestro embajador ha estado en el centro de detención ‘El Rodeo’ fue con unos kits, hemos insistido que permitan periocidad a las visitas”.

Sobre los resultados de las elecciones en Venezuela, el vicecanciller Mauricio Jaramillo explicó que “nosotros no podemos reconocer el resultado porque no se cumplieron las condiciones mínimas. El presidente Petro lo dijo, aparecen las actas y nosotros reconocemos, pero si no han aparecido no podemos reconocer, entendemos que la autoridad la ostenta Nicolás Maduro, mi compromiso es hacer hasta lo imposible para que se respeten los derechos humanos de los colombianos que están allá”.