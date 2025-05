¿Su estrés laboral está afectando a su perro? Esto dice estudio

En principio, es importante resaltar que a partir de un estudio dirigido por expertos de ‘Virginia Tech’, investigación publicada en ‘Nature’, se reveló que el estrés laboral de los empleados puede transmitirse a sus perros mediante un fenómeno conocido como crossover o efecto de transferencia.

Esta investigación, denominada ‘Dog owners’ job stress crosses over to their pet dogs via work-related rumination’, examinó a 85 empleados y sus perros para identificar cómo la rumiación laboral, que definen como la tendencia a seguir pensando en el trabajo durante el tiempo libre, actúa como vía de transmisión del estrés.

Cabe destacar que se descubrió que los dueños con altos niveles de estrés laboral presentaban perros con más signos de estrés conductual, aun controlando el estrés en el hogar.

La clave del hallazgo radica en que no solo el estrés humano se ‘contagia’ a los perros, sino que la rumiación intensifica este efecto al reducir la atención y el cuidado que el dueño brinda a su mascota.

Este descubrimiento, que une la psicología organizacional con el bienestar animal, plantea un problema relevante: el estrés laboral no solo afecta al trabajador y su entorno humano, sino también a los animales.

Las mascotas son consideradas miembros de la familia por más del 97% de la población estudiada. Por ende, se evidencia la urgencia de abordar la salud mental laboral también desde una perspectiva del hogar multiespecie.

¿Qué cambia luego de encontrar estos hallazgos?

Estos nuevos hallazgos representan un avance significativo al demostrar que el estrés laboral de un empleado no solo afecta su propia salud mental y física, sino también el bienestar de su perro.

La importancia de este hallazgo radica en que casi todos los dueños consideran a sus mascotas parte de la familia, lo que convierte el cuidado emocional de los animales en una prioridad.

Además, revela que los perros son sensibles a señales emocionales humanas, tanto conductuales como fisiológicas, lo que puede impactar su estado emocional de forma directa.

Por otra parte, esta investigación invita a reflexionar sobre cómo el estilo de vida laboral puede influir en los seres queridos no humanos, y plantea la necesidad de estrategias prácticas como el mindfulness o los rituales de transición entre trabajo y hogar para proteger la salud emocional de ambos.

Adicionalmente, subraya la falta de conocimiento de los dueños sobre las señales de estrés en sus perros, abriendo una nueva línea de estudio sobre educación emocional interespecie y bienestar animal en contextos domésticos.

¿Qué es importante considerar si tiene mascotas?

Existen limitaciones metodológicas identificadas en el estudio, como la baja correlación entre el estrés canino percibido y el observado conductualmente.

Esto sugiere que muchos dueños no reconocen adecuadamente las señales de estrés en sus perros, posiblemente debido a sesgos antropomórficos.

Asimismo, la inclusión de medidas fisiológicas, como los niveles de cortisol, podría fortalecer la validez de los hallazgos.

Finalmente, según la investigación, es importante explorar variables del entorno doméstico y laboral, como la presencia de niños o la posibilidad de trabajar desde casa, lo que permitirá identificar factores que moderan el contagio emocional entre humanos y perros.