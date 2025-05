Green Day regresa a Colombia este 24 de agosto, lugar, fecha y boletas

Green Day, el ícono del punk rock en el planeta, regresa a Colombia este 24 de agosto de 2025 como parte de su gira “The Saviors Tour”.

El escenario será el nuevo Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, en una celebración inolvidable para los fanáticos de la banda.

Con más de 75 millones de discos vendidos y una trayectoria que abarca más de tres décadas, Green Day ha dejado una huella imborrable en la historia de la música.

En esta visita, el trío conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool celebrará dos hitos clave en su carrera: Los 30 años de “Dookie”, el disco que los catapultó a la fama y los 20 años de “American Idiot”, álbumes que revolucionaron la escena musical y marcaron generaciones enteras.

Himnos como “Basket Case”, “When I Come Around”, “American Idiot”, “”Wake Me Up When September Ends" y “Holiday”, consolidaron su estatus como leyendas contemporáneas, al combinar un sonido potente con una narrativa crítica que resonó en todo el mundo.

La última vez que Green Day pisó suelo colombiano fue en 2017, dejando una marca imborrable en sus seguidores con un show electrizante que recorrió sus grandes éxitos y reafirmó su conexión con el público latinoamericano.

Ahora, tras ocho años de espera, los fans podrán experimentar una presentación cargada de energía, grandes clásicos y una increíble producción, para complementar esta doble celebración.

El concierto contará además con la participación de Bad Nerves, banda británica que ha ganado reconocimiento internacional por su sonido garage punk y su energía desbordante en vivo, sumando aún más potencia a esta cita imperdible para los amantes del rock.

Green Day, con una trayectoria reconocida por múltiples premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, vuelve a los escenarios con un show imperdible. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, brindando al público la oportunidad de ser parte de este histórico encuentro con una de las bandas más influyentes de todos los tiempos.

Preventa Falabella disponible desde el 21 de mayo. Venta para público general desde el 23 de mayo.