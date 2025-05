Crece preocupación de líderes comunales por acciones violentas en el Catatumbo

Cúcuta

Líderes de Norte de Santander manifiestan preocupación por falta de garantías después del homicidio de un dirigente comunal en el Catatumbo.

La muerte violenta del presidente de la JAC de la vereda El Milagro en Tibú, dejó en evidencia el riesgo al que se exponen diariamente en un territorio controlado por grupos armados y con el que se han adquirido compromisos de seguridad desde el Gobierno Nacional, que aseguran no se han cumplido hasta el momento.

“Desde la Confederación Comunal estamos preocupados por esta ola de inseguridad que se está viviendo, este conflicto y seguimos llamando a que se debe estar en diálogos, deberían mantenerse para mirar a ver cómo podemos entre todos construir un territorio en paz que es lo que necesitamos. En estos instantes toda la dirigencia comunal está en alerta, con esos problemas, circunstancias de amenazas o de peligro, por lo que se está viviendo” dijo a Caracol Radio Martha Maldonado, secretaria de DD.HH. de Fedecomunal.

Los líderes han emitido alertas en diferentes oportunidades y a pesar de ello se siguen registrando acciones violentas en contra de quienes representan a las comunidades.

“No hay garantías, porque hay toda una población que ha sido víctima de todo el desplazamiento, es lógico que no puede haber garantías. Y el problema del dignatario de Juntas de Acción Comunal es que es un vocero de la comunidad. Para eso es que la comunidad nombra al dignatario, para que ellos se conviertan en ese enlace entre la comunidad y el gobierno y poder mitigar las necesidades y las circunstancias de las problemáticas que allí se están viviendo en cada uno de los territorios. Lamentablemente esta seguridad no está siendo real y en este momento pues los dignatarios no han podido ejercer sus funciones. Nos preocupa la circunstancia que se está viviendo, pero también nos preocupa el nuevo proceso electoral que se avecina dentro del organismo comunal, porque hay unos requisitos que tenemos que cumplir” puntualizó Maldonado.