La Federación de Departamentos pide al gobierno no utilizar los recursos públicos como represalias

La Federación Nacional rechaza las declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro contra la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, donde la acusó de ser la responsable del hundimiento de la Consulta Popular en la plenaria del Senado.

La corporación aseguró que las afirmaciones por parte del mandatario son contrarias al espíritu de la Constitución y afirmó que el país necesita un diálogo institucional sereno y respetuoso, que garantice la gobernabilidad desde la diferencia y fortalezca los lazos de la Nación.

Por su parte la gobernadora, en diálogo con 6AM de Caracol Radio afirmó que ella no esta obligada a comprometerse con la aprobación de la propuesta ya que ella no es congresista.

“Es que yo no tengo por qué comprometerme en nada, porque yo no soy congresista. Quienes votan son los congresistas y la bancada decide lo que a bien le parece en el Congreso de la República. Lo que sí no es, no tiene por qué pasar, es que las decisiones y las divergencias políticas que se tengan afecten a un departamento. Es que las obras no son ni mías ni del presidente, son para beneficio de los vallecaucanos y de los colombianos”, señaló.

La Federación enfatizó su rechazó contra toda forma de opresión o intimidación que busque afectar el ejercicio legítimo del Congreso.

Además, expresó su solidaridad con la gobernadora y añadió que ningún territorio ni su dirigencia deben ser objeto de señalamientos o represalias por parte del gobierno.