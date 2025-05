“Es una movilización social que poco tiene que ver con la política”: Benedetti sobre cabildo abierto

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció este lunes sobre las movilizaciones que se llevarán a cabo en distintas ciudades del país el próximo este martes y el cabildo popular liderado por el presidente Petro en Barranquilla. Según el funcionario, estas manifestaciones no deben interpretarse como un acto político.

“Es un tema de las movilizaciones sociales y de los actores sociales que están aquí acompañando en esta mesa principal, sobre todo la de los jóvenes. Es una movilización social que poco tiene que ver con la política”, aseguró.

Benedetti explicó que el objetivo principal de las marchas es expresar el rechazo de la ciudadanía a las recientes decisiones tomadas en el Congreso respecto a la consulta popular impulsada por el Gobierno. “Lo que se quiere hacer ahí es convocar a la ciudadanía para que exprese su rechazo a lo que hicieron los malandrines en el Congreso de la República”, afirmó.

El ministro detalló una serie de presuntas irregularidades cometidas durante la votación de dicha consulta

“Hicieron varias cosas. La primera de ellas es que no se leyó lo que se iba a votar. Como tenían que emitir un concepto favorable, debían presentar la proposición que dijera si este es o no un concepto favorable para la consulta popular. No lo leyeron. Luego, no sabemos qué se votó”.

Benedetti también cuestionó la legalidad del procedimiento seguido en la plenaria. “Lo segundo y lo más grave es que, una vez cerrada la votación, un congresista cambió el voto. La discusión es que, al cerrar la votación, no se podía aclarar ni cambiar el voto”, señaló. Añadió que “cinco senadores se presentaron para la apelación y tampoco la dieron. Aparte, cerraron la votación a los dos minutos de haberla abierto y la cerraron cuando se dieron cuenta de que no pasó el ‘sí’ por dos votos. Automáticamente, cerraron la votación”.