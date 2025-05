Daniel Ruiz, sobre rumores de una salida de Millonarios: “Soy feliz aquí, desde el primer día”

(Foto de RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA

Daniel Ruiz estuvo en diálogo con el Diario AS. Durante la entrevista habló sobre muchos temas, uno de ellos fue cómo le cambió la vida llegar a Millonarios. Por otro lado, confesó como fue todo el proceso haber vivido en Cali y su etapa en el Deportivo Cali, además, se refirió a los rumores que hubo de llegar a Junior y América para esta temporada.

El futbolista bogotano lleva en esta primer semestre un total del 18 partidos jugados, 17 por Liga Colombiana y 1 por Copa Sudamericana. En esa cantidad de compromisos ha logrado anotar dos goles y brindar tres asistencias, convirtiéndose en un jugador clave para el equipo de David González.

En primer lugar, habló sobre su primera convocatoria y debut con Millonarios y cómo fue para sus padres vivir ese momento: “No, mi mamá y mi papá lloraron, llamaron a mis abuelos. Ese video no lo tengo yo, pero seguro mis papás sí lo deben tener”.

Posteriormente, manifestó lo futbolera que es la familia de él: “Mi mamá es de Millonarios, mi papá de Santa Fe, pero por parte de mamá la familia es casi toda de Millonarios y de papá de Santa Fe”.

Luego continúo hablando sobre su vivencia y proceso en Cali con los Azucareros: “Pasé de todo, yo de vivir en carro, de que mis papás me llevaban a todos lados, pasé a coger el bus Mío, caminar, a veces que nadie nos podía sacar. Pero todo eso me sirvió para madurar y ver muchas cosas que antes no había visto”.

Sobre Millonarios y toda su historia con el equipo

¿Te cambió la vida llegar a Millonarios?: “Sí, fue un cambio total. Como te decía, yo venía de un equipo de la B, que aunque este muy bien organizado, pues llegar al equipo más grande de Colombia lo cambia todo y el impacto fue muy positivo”.

Sobre la hinchada y el cariño que le tienen: “La hinchada es otro punto acá. En el estadio, los entrenamientos, antes de un clásico, los partidos internacionales. No hay comparación, Millonarios tiene la mejor hinchada de lejos”.

Finalmente, se refirió las especulaciones sobre una posible llegada a Junior o América: “Todo fueron rumores, siempre voy a Barranquilla porque la familia de mi mujer es de allá y me vieron y también salieron los rumores. Pero yo soy feliz aquí, desde el primer día me acogieron de una forma increíble”.