Daniel Ruiz para rato: Millonarios anunció extensa renovación al volante bogotano

Millonarios oficializó la renovación del volante bogotano Daniel Ruiz, jugador de 23 años y cuyo vínculo con la institución finalizaba en diciembre del 2025. El jugador seguirá perteneciendo al club por varias temporadas más.

Ruiz renovó su contrato con el equipo azul por los próximos tres años, firmando hasta junio del 2027. “Millonarios FC informa que Daniel Ruiz extendió su contrato con el equipo por tres años y firmó hasta junio de 2027″, informó el club.

Millonarios FC informa que Daniel Ruiz ha renovado su vínculo con la institución por 3 años más.



El club, a través del comunicado oficial, reseñó: “Daniel nació en Bogotá el 30 de julio de 2001, llegó a la Familia ‘Embajadora’ en diciembre de 2020 y tuvo su debut en enero de 2021. Ha sobresalido con nuestra camiseta por su riqueza y capacidad técnica, por su versatilidad, velocidad, regate y gol”.

En el presente campeonato, Daniel Ruiz ha disputado seis compromisos y ha aportado dos anotaciones, la más reciente este fin de semana en el triunfo 1-3 en el estadio de Techo sobre La Equidad.

Actualmente, Ruiz compite por un lugar en el once titular del club, en los últimos partidos no ha figurado en el once inicialista, inclinándose Alberto Gamero por posicionar en el medio campo a Daniel Cataño y a Jhon Emerson Córdoba junto a Jader Valencia como extremos.

Desde su llegada al club, el volante bogotano registra un total de 19 anotaciones por todas las competencias, habiendo disputado un total de 156 partidos con el equipo. Ruiz tuvo un breve paso por el Santos de Brasil en el primer semestre del 2023.