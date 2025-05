Jorge Bava se refirió a la pelea entre dos jugadores de Santa Fe durante el partido contra Cali

Deportivo Cali y Santa Fe se enfrentaron en la fecha 19 de la Liga Colombiana. El equipo bogotano ganó 2-0 y aseguró su participación en los cuadrangulares del primer semestre del campeonato.

Más allá del resultado, tras el segundo gol de Santa Fe, se presentó un lamentable hecho entre dos futbolistas del mismo equipo, se trató de Yilmar Velasquez y Harold Santiago Mosquera.

¿Qué pasó entre los jugadores?

Mientras el resto del equipo celebraba el gol que les daba la victoria y tiquete para cuadrangulares, Yilmar Velásquez y Santiago Mosquera se encararon y entre cabezazos terminaron siendo expulsados por el juez central.

🟥🦁 Doble tarjeta roja para #SantaFe por una pelea entre Yilmar Velásquez y Harold Santiago Mosquera…



Nuevamente, Harold niega el pase para anotar y Yilmar no se contuvo.



OJO! No está mal el reclamo, está mal perjudicar al equipo por sus formas…pic.twitter.com/HUaffjTZBh — Nicolás Cadena (@nicocadena_) May 18, 2025

Jorge Bava en rueda de prensa

Una vez finalizado el compromiso, el técnico Jorge Bava en rueda de prensa habló sobre distintos temas, uno de ellos fue la situación de los jugadores y de qué pasará con ellos, sabiendo y entendiendo la sanción que tendrán por lo sucedido.

En primer lugar, se expresó sobre la clasificación a cuadrangulares:“Sabíamos que, con la victoria y necesidad del rival iban a dejar espacios y si íbamos a estar bien parados podíamos tener chances. Fue trabajada y sufrida, pero nos da la clasificación anticipada a cuadrangulares”.

Posteriormente, si se refirió a la pelea de Yilmar Velasquez y Harold Santiago Mosquera: “Para tener un juicio toca tener información y no la tengo. Me sorprendí cuando en el festejo me di cuenta de que nos habíamos quedado con dos jugadores menos, así que tratamos de estar bien parados. Cuando tenga la información hablaré, pero si hay que tomar decisiones toca con cabeza fría”.

Finalmente, dejó claro que hay bastantes cosas a mejorar: “Ítems son muchos, pero son valiosos para el equipo. Hay partidos que salen mejor y otros peores, así que vamos a analizar este juego para ver dónde hay que apretar, pero nos da tranquilidad para trabajar con antelación y nivelar para llegar de la mejor manera”.