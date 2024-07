Santiago Mosquera, sobre su regreso a Colombia: “La primera opción siempre fue Santa Fe”

Independiente Santa Fe Inicia el torneo colombiano frente al Deportivo Pasto y el primer refuerzo del equipo, Harold Santiago Mosquera, dio sus primeras declaraciones en el Alargue de Caracol Radio sobre su llegada a la capital, sus primeras sensaciones con el equipo cardenal y las metas que tiene a futuro.

Mosquera llegó al equipo cardenal proveniente del OFI Creta donde disputo 12 partidos en su primera temporada y en la segunda 23 con un total de 35 partidos en los últimos dos años con un gol y tres asistencias.

El oriundo de Buenaventura, Valle del Cauca, comento su deseo y felicidad de poder estar en Santa fe y reencontrarse con viejos compañeros, pero a la vez aprender y rodearse de los jugadores con experiencia.

“El presidente tiene mucho que ver, estoy muy agradecido con la oportunidad. Desde diciembre siempre me busco y estuvo pendiente a mi situación”, expreso el delantero sobre su llegado al cuadro capitalino.

Interés de otros clubes

“Creo que no es momento ya para hablar sobre eso, ya es una realidad que yo estoy en Santa Fe y estoy agradecido con la oportunidad, ya estamos aquí a vísperas de empezar el torneo, solo espero hacer las cosas bien y ganarme el cariño de la gente y que la directiva esté contenta, pues que me pudieron traer acá”.

Motivación para ir a Santa Fe

“Primero quería venir a Bogotá, tenía la ilusión de volver, regresar a Colombia, volver a Bogotá y luego ver, como te digo, un presidente que me buscó desde diciembre y ya después el equipo, creo que es un equipo que viene de hacer un gran torneo, eso quiere decir que existe una posibilidad grande de estar en torneo nacional y todo eso, torneo internacional y todo eso se use para cualquier jugador. Un gran equipo, un equipo grande de Colombia que cualquier jugador quisiera estar aquí”.

Cualidades como jugador

“Soy un jugador que tiene muchas cualidades para brindar en el ataque creo que he trabajado muy bien, espero estar a la altura por derecha, por izquierda, en el medio, y ofensivamente, creo que voy a darle mucha ayuda a Independiente de Santa Fe”.

Impresiones con Hugo Rodallega y sus compañeros

“La verdad, no he tenido la posibilidad de entrenar directamente con él, y compartido como compañeros, creo que es una persona con una carrera brillante que estoy feliz de compartir con él, lo mismo con Daniel, con Marmolejo también, bueno, hay mucha calidad en los jugadores, estoy feliz de estar ahí, es un equipo muy trabajador, muy competitivo, creo que estamos todos con la misma idea, con la idea del entrenador. Yo apenas acabo de llegar y me he dado cuenta del gran trabajo del cuerpo técnico y creo que eso es importante para lograr grandes resultados”.

Paso por Millonarios

“En Millonarios era un poco más joven, ahora soy un poco más adulto, tengo lo personal, pues tengo familia allá, tengo hijos y bueno, en lo deportivo creo que mucha más experiencia, aparte de la calidad siempre ha sido la misma. Esperemos, como te digo, estar a la altura, creo que en Bogotá deje una gran imagen y pues la idea, la idea es hacer estas cosas bien para que la gente de Santa Fe esté tranquila, esté contenta y volver a pelear el título como se usa en el primer semestre”.

Diálogo con Peirano y cuerpo técnico

“Sí, como te dije hace unos minutos antes, creo que es un gran cuerpo técnico, tiene un gran manejo de grupo lo poco que llevo ya he entendido la idea de él, el equipo entiende la idea de él a la perfección y creo que es la clave de este equipo, que sabe a qué juega, sabe lo que quiere el entrenador y eso se ve basado en la cancha. Él me ha dicho lo que quiere y yo lo he entendido. Espero seguir trabajando y seguirme ganando la confianza de él y el porqué me trajeron aquí”.

Experiencia y balance en Grecia

“Se crece mucho, siempre jugué, siempre estuve activo, es un fútbol muy táctico, se aprende mucho tácticamente. creo que en parte del juego creo que voy a tener un poco de ventaja ante los demás rivales, pero bueno, eso se ve en la cancha. Esperemos estar a la altura y mostrar todo, todo mi carácter, toda mi jerarquía, mi experiencia dentro de la cancha para aportar lo mejor para Santa Fe”.

Situación Contractual

“Vengo por un año y medio, ya veremos a medida que pasa el tiempo cómo se da todo. Ahora mi Enfoque está grandemente en hacer las cosas bien estos seis meses. Los objetivos están claros, torneos internacionales y ya veremos cómo va pasando todo realmente. Mi contrato es de 18 meses”.