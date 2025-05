“Ya esa posición de ser paria y segundón de Estados Unidos creo que queda en el pasado”: Petro

Colombia

En uno de sus últimos pronunciamientos desde China, el presidente Gustavo Petro habló sobre el eventual riesgo de que Colombia reciba sanciones por parte de Estados Unidos debido al acercamiento de su gobierno a la República Popular China, sobretodo ahora que el país se ha sumado a la Ruta de la Seda.

“Nosotros tenemos que llegar al punto, como casi en cualquier otro país del mundo, en donde nos relacionamos con quien queramos, que no tiene que haber imposiciones. No ‘si te relacionas con este, entonces te sanciono’, así no puede ser la humanidad. Yo sueño con que Colombia sea capaz de relacionarse con el norte, con el este, con el oeste y con el sur”, declaró el mandatario en entrevista con la Televisión Central de China CCTV.

Aseguró que de esta manera se podría reivindicar una de sus frases de campaña y ahora siendo Gobierno: “si Colombia es capaz de relacionarse de tú a tú, sin someterse, soberana y libre, pues nos convertimos en el corazón del mundo”.

Sobre este acuerdo de la Ruta de la Seda, reconoció el mandatario que “genera dudas y desconfianzas, como entre todo el relacionamiento entre pueblos, pues que no se conocen a fondo, que no son vecinos, que han tenido historias separadas y por milenios. Pero si uno lee el plan, uno de sus principios es que sea beneficioso para las dos partes. Y en esto se diferencia bastante del tema del relacionamiento de América Latina con Estados Unidos”.

Por lo mismo, insistió en que “ya esa posición de ser paria y de estar de segundón, detrás de los Estados Unidos, creo que queda en el pasado. Hay que mirar a ambos lados. No dejo de mirar a Estados Unidos porque es importante. Eso significa el mundo. La transformación de Colombia está abierta al mundo”.