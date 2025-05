Consejo Intergremial de Boyacá reclama acciones urgentes por crisis vial con Casanare

Tunja

La presidenta del Consejo Intergremial del Sector Productivo de Boyacá(CISPB), Ana Elvia Ochoa, hizo un llamado a los gobiernos departamentales de Boyacá y Casanare para que trabajen conjuntamente con el Gobierno Nacional en la consolidación de la Transversal del Cusiana que conecta a ambos territorios. Según explicó, esta vía es esencial para el movimiento de productos, el fortalecimiento de la economía y el bienestar de las comunidades que dependen del comercio entre los dos departamentos.

«Nosotros necesitamos urgentemente que los gobiernos departamentales, con el acompañamiento del Gobierno Nacional, trabajen en consolidar esa vía. Casanare necesita a Boyacá y Boyacá necesita a Casanare», expresó Ana Elvia Ochoa, destacando que no se trata únicamente de un asunto local, sino de una vía estratégica para el desarrollo nacional.

Advirtió que la falta de vías en buen estado entre Boyacá y Casanare está generando graves impactos económicos para diversos sectores productivos. El gremio ha insistido permanentemente en que el Gobierno Nacional tome medidas concretas para garantizar una conectividad funcional, pero hasta ahora, según denunció, no ha habido voluntad real de solución.

«Estamos nuevamente en temporada de lluvias y otra vez colapsa la infraestructura, con esperas interminables. La Transversal del Cusiana está en pésimo estado y las rutas alternas que se han propuesto no avanzan, son demoradas y costosas», afirmó Ochoa.

Los sectores más afectados, según la presidenta gremial, incluyen el transporte de arroz desde Casanare al centro del país, la movilización de carne, materiales para la construcción como cemento y acero, y el turismo. «Muchas empresas del departamento de Boyacá llevan materiales para proyectos en Casanare y, al estar la vía en mal estado, eso significa mayores costos, demoras e incluso pérdidas», explicó.

También denunció el CISPB que, a pesar de múltiples solicitudes, no han recibido respuesta por parte del Gobierno Nacional. «Hemos pedido en varias ocasiones que se cree una mesa permanente con el Ministerio de Transporte, con Invías, pero no se ha dado prioridad a este tema. Han pasado más de dos meses desde que se acordó una reunión con el Ministerio, y no se ha convocado», advirtió la presidenta de este Consejo.

El CISPB también ha buscado interlocución directa con los gobernadores de Boyacá y Casanare, pero, según Ochoa, esos espacios han sido limitados o cancelados. «Hemos pedido audiencias con el gobernador de Boyacá (Carlos Amaya), con la secretaria de Desarrollo Empresarial (Elina Ulloa), pero las reuniones se han cancelado varias veces. También compartimos la preocupación con el Consejo Intergremial de Casanare y queremos que se nos escuche como gremios», indicó Ana Elvia.

Ante la falta de respuestas y las graves consecuencias económicas por la desconexión vial entre Boyacá y Casanare, el Consejo Intergremial reitera su llamado urgente para que se instale una mesa de trabajo donde participen gremios, gobiernos y entidades competentes. Piden que se les escuche, que se tomen decisiones con ellos en la mesa porque no se puede seguir repitiendo esta situación cada vez que llueve y afecta la Transversal del Cusiana.