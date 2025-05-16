El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pastelle Kitchen, la pastelería que deslumbra en España con comida colombiana

Debbie Simhon Camhi, chef profesional especializada en pastelería y familiar de Myriam Camhi, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su negocio, ‘Pastelle Kitchen‘, un lugar que, con la gastronomía colombiana, se ha ganado el corazón de los españoles en Madrid.

“He estado metida en la pastelería desde chiquita y con mi madre cocinamos todas las semanas (…). La mejor escuela ha sido mi abuela, me ha enseñado todo lo que sabe”, dijo.

Y es que no solo hacen pasteles colombianos, sino que dan clases de pastelería para niños y adultos.

Reviva la entrevista completa a continuación