Pastelle Kitchen, la pastelería que deslumbra en España con comida colombiana

Nieta Myriam Camhi, Debbie Simhon sigue con la tradición de su familia, ahora en España.

Redacción W Radio Colombia

Debbie Simhon Camhi, chef profesional especializada en pastelería y familiar de Myriam Camhi, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su negocio, ‘Pastelle Kitchen‘, un lugar que, con la gastronomía colombiana, se ha ganado el corazón de los españoles en Madrid.

“He estado metida en la pastelería desde chiquita y con mi madre cocinamos todas las semanas (…). La mejor escuela ha sido mi abuela, me ha enseñado todo lo que sabe”, dijo.

Y es que no solo hacen pasteles colombianos, sino que dan clases de pastelería para niños y adultos.

Reviva la entrevista completa a continuación

