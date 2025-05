La línea anticorrupción de la Policía Nacional ha recibido más de 8.000 llamadas en este año

Armenia

La denuncia recurrente son los delitos contra la administración pública en materia de contratación y es que en su visita al Quindío el teniente coronel Jorge Alexander Mora, Jefe del Área Investigativa Anticorrupción de la DIJIN resaltó la importancia de la línea 157 que lanzaron en enero de este año con el fin de facilitar el acceso a los ciudadanos.

Informó que cualquier persona puede denunciar hechos de corrupción relacionado con contrataciones, en el sistema de justicia o en la rama judicial, o situaciones donde estén involucrados miembros de la fuerza pública.

“Primero la visita tiene que referir desde el 21 de enero estamos lanzando la línea 157 contra la corrupción. Una línea de tres dígitos que pusimos a disposición de todos los ciudadanos del territorio colombiano. Acá cualquier ciudadano puede denunciar hechos de corrupción que se presenten en las instituciones del Estado colombiano. Acá podemos denunciar hechos de corrupción en temas de contratación hechos de corrupción en el sistema de justicia o en la rama judicial, hechos de corrupción donde estén involucrados miembros de la fuerza pública", indicó.

Resaltó que la idea de viajar a los territorios es con el objetivo de incentivar la denuncia y socializar la línea con la que cuentan para generarles confianza.

“Algo muy especial para los ciudadanos es la confidencialidad de la información. Es que el ciudadano si quiere no da su nombre. Solo le estamos diciendo de qué ciudad llamaron, pero eso no va a orar como referencia, pero la el ciudadano puede decir inclusive me llamo Mateo y punto. Pero empezará a entregar unos elementos materiales probatorios, lo que denominamos nosotros unos hechos jurídicamente relevantes que nos permitan a nosotros aperturar el proceso penal", afirmó.

Informó que han recibido 8.756 llamadas, de los cuales 52 procesos están aperturados, 43 son por delitos contra la administración pública, dos de administración de justicia y siete investigaciones internas para miembros de la fuerza pública.

“Hoy tenemos 8.756 llamadas recepcionadas, de los cuales 52 procesos están aperturados, 43 de ellos son por delitos contra la administración pública, dos y administración de justicia y siete investigaciones internas para miembros de la fuerza pública. Decirle también que de las ciudades y departamentos que más hemos recibido llamadas son Bogotá con 8.8% de las llamadas recepcionadas, Bolívar con un 7.5%, Antioquia con un 6.8%, Boyacá con un 6.8% y en quinto lugar Valle del Cauca con un 6.8% con 10 llamadas. También decirle que quiero estar en el eje cafetera por eso, para motivar las llamadas que puedan generarse del eje cafetero", aseguró.

Añadió: “También decirle que la eficiencia y la eficacia en los resultados operacionales que se generan por parte de la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción son titánicos. Y me permito referir es que en el año 2024 se sacaron 91 operaciones estructurales con nuestra Fiscalía General de la Nación. Se generaron 185 capturas y 110 imputaciones de cargos contra funcionarios involucrados en hechos de corrupción”.

Sostuvo que los denunciantes tienen absoluta reserva y con este mecanismo buscan impulsar la política integral de transparencia.