Trabajadores de una IPS de ambulancias en Armenia denuncian retrasos en pagos

Armenia

Se trata de aproximadamente 90 empleados entre cuidadores, enfermeras, terapeutas físicos y respiratorios a quienes les adeudan salarios.

Una de las afectadas dio a conocer que laboró en Ambulancias Armenia como cuidadora y al momento le deben mitad del mes de julio y todo el mes de agosto. Explicó que empezó a trabajar desde octubre del año pasado y que pasaba la cuenta de cobro con el fin de que a los 15 días recibirían el sueldo, sin embargo, eso nunca se cumplió.

“Yo trabajé hasta el 31 de agosto para la empresa desempeñándome como cuidadora, mi hermana haciendo también la función de turnera cuidadora, o sea, no fija todos los días solo los días que descansamos yo como cuidadora y la enfermera que estaba a cargo. Empezamos a elaborar yo desde octubre del año pasado y se supone que uno pasa la cuenta de cobro de todo el mes pasa la cuenta de cobro y que a los 15 días recibíamos el primer sueldo, o sea, cada 45 días, pues eso nunca se cumplió nunca entonces nos pagan por allá cada mes y medio y allá la fecha que vamos y nos están adeudando julio y agosto hasta agosto porque se terminó ya el contrato con esa IPS”, indicó.

Destacó que le deben agosto porque culminó el contrato con esta IPS y también porque la paciente que atendía la cambiaron a otra institución en la que ya empezó a trabajar esperando le vaya mucho mejor. Mencionó que todos los días consulta por su salario ya que las obligaciones no dan espera y la respuesta es que no hay dineros para cancelar.

“La paciente que tenía la pasaron para otra IPS entonces, bueno, yo me pasé para la otra IPS obviamente esperando que ahí nos vayan mejor porque apenas llevamos un mes y algo, pero todos los días preguntamos en Ambulancia Armenia que cuánto nos van a pagar a ver que necesitamos ese dinero no, no hay plata, no que la EPS no les han pagado a ellos, entonces no tienen como pagarnos a nosotros”, dijo.

Respuesta de la gerencia

A propósito, consultamos al gerente de Ambulancias Armenia, César Augusto Castaño quien no desconoció la problemática, pero siendo claro que están poniendo la cara y estableciendo acuerdos de pago e incluso abonos para lograr llegar al 100%.

Indicó que todo se debe al sistema de salud actual puesto que no han llegado los giros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres ni se han dado los pagos de deudas de EPS que alcanzan los 1.600 millones de pesos.

“Hemos esperado unos recursos que quedaron de girar por Adres, pero no ha sido posible y unas cuentas por cobrar a entidades EPS que en el momento adeudan hace más o menos 4 o 5 meses, Nosotros tenemos una cartera por cobrar de más o menos es más de 1.600 millones de pesos los cuales con unas EPS puntualmente, ya se hicieron acuerdos de pago y empezaron a pagar y con eso se les ha hecho abonos a los empleados”, informó.

Asimismo, dijo que cuentan con el 20% del portafolio en el sector de ambulancias y el 80% está enfocado a la atención domiciliaria donde tienen cuidadores, auxiliares, terapeutas, nutricionistas entre otros, también toma de laboratorio, curaciones casi 150 servicios en total.

Play/Pause Gerente de Ambulancias Armenia 01:29 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1729768057757/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

“Nosotros ya más o menos yo como gerente llevo cinco años en este cargo y es primera vez que pasamos por esta situación esa situación lleva más o menos hace seis meses. Nosotros teníamos recursos y alcanzamos a cubrir cuatro meses de eso con lo que teníamos y en este momento lo único que podemos pedir es un poco de paciencia, sabemos que estamos trabajando con las EPS para poder recibir esos recaudos, si han devuelto una cantidad de pacientes y se ha tratado de disminuir mucho los gastos para poder pagar esas deudas”, explicó.

Extendió un llamado al gobierno nacional que cumpla con lo que prometieron en cuanto al giro directo o los recursos que lleguen por Adres sea pronto para evitar la crisis de salud que genera este tipo de problemáticas.