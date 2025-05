No estoy convocando a una huelga, solo hice un interrogante: Sanguino tras hundimiento de consulta

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino manifestó que él no está convocando a huelga general, como se ha señalado desde varios medios, “sólo hice un interrogante, a mí no me corresponde hacer ese llamado, pero va a haber reacción de sindicatos, de organizaciones populares y de jóvenes del Sena al hundimiento del llamado a consulta popular”.

El apoyo a la apelación

El ministro dijo que durante la plenaria se manifestó apoyo a la propuesta de apelación de hundimiento de la reforma laboral, “desde que se hunde la reforma pasaron nueve semanas con la apelación engavetada”, además, contó que se propuso que primero se votara consulta y después la apelación. “Extrañamente cuando empezó el debate de la consulta popular, que era para lo que se había convocado plenarias, Cepeda mete de contrabando el orden del día y mete la votación de apelación, se hizo y bajo esas circunstancias, una vez puesto a andar orden del día, nosotros acompañamos la apelación y dijimos que la mejor manera de asegurar que la apelación prosperara, era teniendo la consulta como posibilidad, como un seguro de vida de la reforma”.

La polémica durante la votación de la consulta

Reveló que habrá acciones jurídicas acompañadas de pruebas documentales sobre las irregularidades que se cometieron durante el conteo de los votos en el Senado, “hubo una chambonada y recurriremos a autoridades penales, hay apelaciones que deben ser atendidas por parte de la mesa directiva, esperaré que no se llegue al punto de negar apelaciones porque eso implica reabrir la discusión de la consulta”.

Por último, dijo que como gobierno confían en que se le dé trámite a la reforma laboral en las cinco semanas restantes, “ahora no es que Efraín Cepeda la envíe a la Comisión Tercera donde la hunden, entonces nos quedamos sin consulta y sin reforma. Le daremos mensaje de insistencia a la apelación de la reforma”. De otro lado, dijo que, según lo ocurrido en la plenaria del Senado, no se quiere ningún tipo de reforma laboral.