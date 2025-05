Las exportaciones de carne y otros productos ganaderos alcanzaron un total de US$ 137,3 a marzo

Las exportaciones de carne y otros productos ganaderos alcanzaron un total de US$ 137,3 millones en el primer trimestre de 2025, según datos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

El presidente de Fedegan, José Félix Lafourie manifestó que este monto incluye carne, vísceras, animales vivos y lácteos, que se exportaron a más de 25 países en América, Caribe, África y Asia.

Dijo que estos indicadores muestran el dinamismo de las ventas internacionales relacionadas con la ganadería colombiana.

El dirigente gremial comentó que el desglose de estas exportaciones muestra que la carne representó US$ 52,5 millones, los animales vivos US$ 65,6 millones, las vísceras US$ 4,9 millones y los productos lácteos US$ 14,3 millones.

China fue el principal comprador de carne colombiana con US$ 19 millones, Arabia Saudita lideró la compra de animales vivos con US$ 27,7 millones, Vietnam fue el destino principal de vísceras con US$ 2,3 millones, y Venezuela encabezó las compras de lácteos con US$ 10,4 millones.

Fedegan informó que este crecimiento en las exportaciones refleja una dinámica positiva del sector ganadero colombiano en el comercio internacional durante el primer trimestre de 2025, con proyecciones optimistas para todo el año, que podrían alcanzar ventas internacionales por alrededor de US$ 550 millones si se mantiene la tendencia