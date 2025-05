“El proyecto de reforma laboral debe estar orientado para construir consensos”: Gremios del Tolima

Tolima

Los Gremios Económicos del Tolima se declararon a la expectativa frente al futuro del proyecto de reforma laboral que retomó su curso en el Congreso de la República luego del hundimiento de la Consulta Popular que pretendía acudir a la ciudadanía sobre el futuro de esta iniciativa.

El presidente de esta agremiación, Efraín Valencia Andrade, manifestó que el hundimiento de la consulta popular no hay que tomarlo como un tema de vencedores ni vencidos sino con un espíritu constructivo donde se logre un equilibrio entre los intereses de los trabajadores y salvaguardar la empresa privada.

“Sentimos que el mecanismo que se quería impulsar de una consulta popular para definir unas condiciones de orden laboral que ya tenían un espacio de discusión en el Congreso de la República no era el camino indicado. En esto reiteramos que la posición que hemos tenido siempre y es que el país sí necesita una reforma laboral pero orientada la generación de empleo y logre disminuir los índices de informalidad. Ante todo sin un sesgo ideológico”, dijo el vocero gremial.

Para Valencia es clave lograr consensos y lograr una discusión serena sin intereses particulares y posturas ideológicas que no contribuyen a un dialogo sano.

¿Cuál es el impacto de la Reforma Laboral?

Efraín Valencia, presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, señaló que de implementarse el proyecto de reforma laboral como está planteado genera un impacto negativo en los puestos de trabajo donde se podrían perder unos 500 mil empleos además existirían más barreras para acceder a un trabajo.

“Esto no es una lucha de ricos y pobres, ni de clases. Es importante que se logre brindar garantías a los empresarios. Si no hay empresa no hay trabajadores y si no hay trabajadores no hay sindicato. Hay que buscar un consenso entre empleados, Congreso, Empresarios y Gobierno Nacional”, dijo Valencia.