Alcaldía de Manizales anuncia que aportará hasta el 70 % en obras por valorización en 2025

Manizales

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, mencionó que la administración municipal aportará un porcentaje de hasta el 70 % sin afectar la economía de los habitantes, quienes contribuirían con el 30 % y todo con la finalidad de impulsar el progreso y desarrollo de la ciudad.

“Hay un rumor de que el mecanismo de valorización será muy alto para la ciudadanía, pero eso no es verdad, reconocemos la problemática económica de los colombianos y los manizaleños y no permitiremos que los cobros generen un problema a cada uno. Estamos valorando cómo será el cobro, el cual pretendemos sea menor en algunos sectores, por lo que nadie pagará de más. La alcaldía pondrá el 70 % de los recursos, antes dijimos que sería la ciudadanía, pero ya no”, señala el mandatario de los manizaleños.

Sitios a intervenir

Actualmente, están la culminación de estudios de urbanismo y financieros de los proyectos que se desarrollarán en los siguientes sectores:

Barrios La Francia - Alcázares: $ 52.000 millones

Bulevar del barrio La Estrella: $ 17.000 millones.

Intercambiador del barrio Laureles y solución vial zona nororiental: $ 60.000 millones.

Avenida y glorieta en el sector del SENA: $ $ 15.000 millones.

Puente en la zona industrial: $ 8.000 millones.

¿Qué significa 70 % - 30 %?

José Fernando Olarte, secretario de Planeación de Manizales, explica es el proceso presupuestal ‘70 - 30’ es un ejercicio de definición de espacios presupuestales de las finanzas públicas. “Las obras no se financian bajo esa fórmula. Cada obra tiene un costo del ejercicio de valorización que depende de tres elementos:”

Valor de la obra. ¿Qué valorización genera en los predios o en las zonas en las cuales alcanza a tener un impacto? Determinar una valorización, cuál es la capacidad de pago de los propietarios de los inmuebles que están dentro del área.

El funcionario indica que al unir esos tres puntos se determina cuál es el valor que puede trasladarse a un cobro de valorización, lo que significa que es diferente del porcentaje de las obras. “Con la junta de propietarios se eligen unos acuerdos. Por ejemplo del proyecto de La Estrella arrancó con un costo inicial de $ 25.000 millones, lo ajustamos con dicha junta a $ 17.000 millones y concluimos de cuánto podría ser la capacidad que ellos asumirían, la cual llegaría a $ 10.000 millones, aunque rebajaría a $ 8.000 millones. Con ese cálculo se determina el porcentaje de valorización y lo que le correspondería al municipio”.

El tema se debe tratar a profundidad, ya que está ligado al modelo financiero del municipio, pero también a la aplicación de cargas y beneficios, puesto que hay inconsistencias, según explica Germán Vallejo Obando, integrante del colectivo ciudadano Subámonos al bus del POT.

“Anunciar tres o cuatro intervenciones viales que no están conectadas al sistema integrado de transporte no tiene sentido. Referirse a esos porcentajes aplicando un mecanismo de valorización, es una decisión que debe tomar el concejo para promover un amplio debate, creo que no se deben hacer al tiempo. Hay una partida de $ 50.000 millones, ese precio es de una de las obras anunciadas, pero le están dando prioridad esa plata al Manizales Arena, entonces deben dar prioridad a proyectos viales, hay solución integral o no hay nada; el debate apenas empieza”, dice Vallejo Obando.

Estas obras propuestas por el mecanismo de valorización hacen parte de las inversiones en infraestructura que se planean desarrollar a partir de este año y hasta el 2027.