En Supía (Caldas) piden ejecución de la UNGRD en obras pendientes de hace más de dos años

Manizales

A pesar de las necesidades que tiene el municipio de Supía, en Caldas, desde el año 2022, no aparece dentro de los municipios que recibieron acompañamiento en la adquisición de herramientas y mecanismos para atender emergencias sin poner en riesgo los recursos locales.

“Sé que el gobierno tiene muchos problemas, pero deben darle prioridad a Supía, no pedimos la plata de inmediato, pero sí que la giren y ejecutamos por etapa, lo importante es que los supieños vivan en paz, tenemos un fallo en segunda instancia que debemos cumplir. Quedo triste aún más que han priorizado a otros municipios de Caldas y ahí no está Supía y quien debe liderar las obras de mitigación del riesgo es la Unidad Nacional De Gestión del Riesgos y Desastres (UNGRD) y no ha cumplido”, indica Héctor Mauricio Torres Álvarez, alcalde de Supía.

En el municipio se ejecutan obras de mitigación, pero no son de solución definitiva, de acuerdo a lo que describe el mandatario municipal, ya que con otras entidades departamentales y nacionales deben actuar luego de un fallo de segunda instancia, el cual no se ha cumplido, por lo que espera que haya un desacato al respecto.

“La UNGRD anunció que nos visitarían, pero no sucedió, nos dijeron que no hay recursos, a pesar de que el expersonero instauró una acción popular, falló en segunda instancia. Necesitamos obras definitivas que son de $ 200.000 millones, por eso requerimos que el gobierno nacional que posee otros recursos nos escuche y aspiramos que las instancias aprueben un desacato por lo que hay”.

Entre tanto, en la vereda La Quinta se reubica un puente peatonal con la intervención del INVÍAS; la inversión es de 4.000 millones de pesos y el puente de La Loma también está en construcción.