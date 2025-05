Vecinos del barrio El Líbano piden revisión a medidores de Afinia

Hasta el barrio El Líbano sector Foco Rojo llegó Caracol Radio para conocer las inquietudes de una comunidad, con respecto a la medición del servicio de energía eléctrica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según Roberto Castaño, líder de la comunidad, desde que fueron instalados varios contadores en los postes, la facturación tuvo un considerable incremento.

Aseguró el dirigente social que hay familias de cinco personas con electrodomésticos sencillos, pagando hasta 400 mil pesos, situación que afecta considerablemente sus gastos en la canasta familiar.

“La problemática tiene como dos años, Afinia colocó unos medidores aéreos como un plan piloto, el acuerdo era que si funcionaban quedaban, pero no fue así. Ellos se han hecho los de la vista gorda, no han venido a desmontar los medidores a pesar de que nos sentamos en una mesa de diálogo con el gerente y quedamos en acuerdo con la personería en ese entonces, se acordó que desmontarían 30 medidores por sector y no pasó nada”, dijo Castaño.

Mientras tanto, los moradores manifiestan que deben hacer todo tipo de maniobras para pagar las facturas, sin desconocer que también tienen vecinos que no cumplen con la obligación. Quieren volverse a sentar con la compañía y concertar una solución.