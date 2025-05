Sebastián Montoya en el GP de Emilia-Romaña: Cómo seguir, clasificación del Mundial de F2 y más

La Fórmula 2 vuelve a la acción este fin de semana. Luego de tres semanas de descanso, el colombiano Sebastián Montoya regresa a la escena con miras a sumar puntos en la clasificación del Mundial de la categoría, a la que llegó el joven piloto para el presente año tras ser promovido de la Fórmula 3.

Será la cuarta fecha del campeonato y se disputará en el mítico circuito Enzo Ferrari de la ciudad de Imola, en Italia. La carrera tendrá 35 vueltas, mientras que la sprint contará con 25. El circuito en 4,909 kilómetros.

¿Cómo le ha ido a Sebastián Montoya en la Fórmula 2?

En el Gran Premio de Australia, Montoya sumó lo que hasta ahora son sus únicos puntos en el Mundial. Tres unidades consiguió en el sprint, pues la carrera, si bien se inició, no se pudo completar debido a las malas condiciones del clima.

En la segunda carrera, en Baréin, terminó en el puesto 19 y no sumó unidades, mientras que en el GP de Arabia Saudita no contó con suerte y, si bien largó en la casilla 17, su carro sufrió un problema y tuvo que abandonar.

¿Cuándo se corre el GP de Emilia-Romaña?

Este viernes 16 de mayo tendrán lugar las prácticas libres desde las 4:05 a.m. (hora de Colombia). La clasificación será ese mismo día, a partir de las 9:00 a.m. Por su parte, la carrera sprint se disputará entre las 7:15 a.m. y las 8:00 a.m. del sábado 17 de mayo. La carrera tendrá lugar el domingo 18 de mayo a las 8:25 a.m.

Primeros puestos del Mundial de Fórmula 2