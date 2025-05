La Procuraduría de Norte de Santander formuló pliego de cargos a ex director del AMC

Ex director del área metropolitana de Cúcuta Miguel Peñaranda / Foto: Archivo / Cortesía

Cúcuta

La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander formuló pliego de cargos a Miguel Enrique Peñaranda Canal, quien ostentaba el cargo de director y representante legal del Área Metropolitana de Cúcuta y Álvaro Luis Álvarez Prado quien ostentaba el cargo de subdirector de Planeación, Ordenamiento Territorial e Infraestructura del Área Metropolitana de Cúcuta.

Los hechos corresponden a posibles irregularidades presentadas en el proceso adelantado por la oficina cuyo objeto era el Mejoramiento de la Avenida Kennedy a la red vial urbana del municipio de San José de Cúcuta, allí no se pudo observar el principio de planeación consistente en que al parecer el proyecto no fue precedido de los estudios técnicos, financieros y jurídicos, requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica, y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar.

El contrato fue suscrito el 24 de agosto de 2021 e inició el 21 de septiembre del mismo año, y transcurrido un mes de su inicio se suspendió, considerando que las obras contempladas para el acondicionamiento del alcantarillado no correspondían a las necesarias para optimizar el sistema, debiendo suspender la ejecución de la obra y teniendo que adicionar un valor de $55’917.777, reiniciando la obra el 14 de junio de 2022, prácticamente nueve meses después.

Una vez reiniciada, 22 días después fue suspendida otra vez argumentando un nuevo balance de obra con otras actividades no previstas, arrojando la necesidad de un valor adicional por un valor de $184’722.850 contemplando cantidades adicionales para la reconstrucción del alcantarillado pluvial.

Finalmente la obra fue reiniciada el 5 de septiembre de 2022 y nuevamente se presenta un adicional por valor de $240’058.788 para un valor final de la obra de $1.296’386.967.

El plazo inicial que era de 4 meses fue objeto de dos adiciones, una de un mes y otra de un mes y medio, teniendo en cuenta las suspensiones, la obra tardó en su ejecución y fue finalizada aproximadamente en un año, 4 meses y 19 días.

La defensa de los investigados presentó alegatos precalificatorios solicitando el archivo de la investigación aduciendo que el hecho no existió y que equivocadamente para la defensa, no era procedente tener como fundamento el estudio realizado por la AMC.

La Procuraduría también resolvió calificar las faltas de los cargos formulados a Miguel Peñaranda y Álvaro Álvarez, como graves y gravísimas respectivamente, cometidas a título de culpa gravísima.