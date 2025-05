Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 14 de mayo de 2025 44:14 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el empate como visitante de Bucaramanga ante Fortaleza de Brasil. Juan Felipe dijo: “Estoy tranquilo con lo de ayer en Brasil con el Bucaramanga, porque yo recuerdo que se habían armado para el repechaje a la Copa Sudamericana, y hasta allí lo está haciendo”. Sobre el tema César agregó: “Yo no quedé tranquilo con lo de Bucaramanga ayer, no perdió de milagro. Hay que hablar de chiripa, porque no le hicieron gol, la defensa es muy frágil y vulnerable”.

