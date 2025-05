Dañan la entrada y roban “El Vestier de Dios” obra del Banco de Alimentos

Con una puerta destrozada y varias prendas nuevas robadas amaneció el local donde funciona la obra de la Iglesia Católica “El Vestier de Dios” ubicado en el barrio Granada en la Calle 20 Norte No. 6A-67. Esta obra fue inaugurada, hace al menos un año, por el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Cali como apoyo a la labor social.

Según relató el padre Joaquín Alberto Gómez director del Banco, un habitante de calle en estado de consumo habría roto la puerta de vidrio con una piedra y robó algunas prendas de vestir. Gracias a la seguridad que tiene el lugar con cámaras y alarma, la policía llegó inmediatamente capturando en flagrancia a esta persona.

“Ustedes saben que esta obra tan bonita está cumpliendo con el mandato de Jesús de vestir al desnudo”, explicó el padre Gómez sobre la función del lugar atacado.

Y así narró o sucedido en la tarde del martes 13 de mayo “Llegó un habitante de calle con una gran roca destruyó toda la puerta, entró y se robó una ropa nueva que había, la policía lo alcanzó a coger”, el joven que evidentemente se encontraba en un alto grado de consumo fue trasladado a la estación de Policía de la Flora, informó el sacerdote, quien por protocolo colocará la respectiva denuncia, aunque tiene claro que el joven pronto estará libre.

Lo que preocupa a la directiva del Banco de Alimentos, que afronta dificultades económicas, es el costo de los daños que ascienden a 6 o 7 millones de pesos además del pago de seguridad privada hasta solucionar la entrada del local.

Lo preocupante también es que, no es la primera vez que “El Vestier de Dios” es objeto de vandalismo e intento de atraco, “se han intentado meter, antes dañaron una ventana que estaba alterna y trataron de entrar, despicaron uno de los vidrios y ahora este daño grande que ha hecho que se destruya totalmente una nave de esas puertas principales con unos vidrios que son bastante costosos”, además del vidrio también se dañó un perforado que es costoso y hay que reponer, agregó el Padre Joaquín Gómez.

Cabe resaltar que “El Vestier de Dios” va hasta los barrios más vulnerables de Cali y ahora incluye otros municipios, en los artículos que se pueden encontrar, además de ropa, hay zapatos y accesorios, son donaciones que llegan al Banco de Alimentos por parte empresas y particulares.

Las personas pueden adquirirlos con un aporte solidario “¿Por qué el aporte solidario? Primero, evitar el asistencialismo porque de todo gratis no se valora. Y segundo, también el Banco tiene una operación que oscila entre los 400 y 450 millones de pesos mensuales, en este momento hay 100 colaboradores y una flota de 14 camiones. Entonces, ese aporte que es pequeño ayuda a ir mitigando y darle un respiro a esta obra, a esta empresa de Dios para los pobres”.

Aunque el trabajo se hace con las uñas, se hace con amor, dice el padre Joaquín, actualmente el Banco Arquidiocesano de Alimentos atiende a 500 fundaciones llegando así a casi 170 mil personas, “de verdad que ahí vamos trabajando duro”, insistió.

“Yo hago una invitación a todos los donantes, a todos los que nos están escuchando a que, por favor, me ayuden. Yo no he sacado un SOS porque estoy tratando de darle con toda mi alma, pero si me toca sacar un SOS lo saco porque necesitamos potencializar esta obra que necesita tanto de nosotros, de nuestra ayuda, de su protección y ante todo de ese de ese corazón generoso, por supuesto”, pidió el director del Banco de Alimentos.