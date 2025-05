Feminicidio en Buenaventura: Joven de 17 años asesinada a golpes por su novio

En el Distrito de Buenaventura, Valle, una joven de 17 años perdió la vida presuntamente a manos de su pareja sentimental. La víctima, identificada como Sandra Sofía Espinosa, habría sido golpeada brutalmente dentro de una vivienda del barrio El Caldas.

Según información preliminar, el cuerpo de la menor presentaba signos de tortura y heridas causadas con un arma corto punzante.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, confirmó que el presunto agresor ya tenía antecedentes judiciales y que las autoridades han desplegado todos sus recursos para lograr su captura.

La dolorosa declaración de la madre

Lina Graciela Espinoza, madre de la víctima, reveló que había sido alertada a medianoche sobre la agresión, pero no pudo desplazarse de inmediato. Al amanecer, cerca de las seis de la mañana, encontró a su hija sin vida.

“Por favor, pido justicia, que la muerte de mi hija no quede impune. Ese desgraciado debe pagar por lo que hizo. Quiero advertir a las jóvenes: no se metan con hombres violentos, eso no es vida para nadie. Miren lo que pasó con mi hija”, expresó la madre en medio del dolor.

La señora Lina también aseguró que el agresor tenía un historial de maltrato hacia su hija, quien había terminado su bachillerato y se encontraba estudiando logística portuaria con el sueño de convertirse en policía.

“Era una excelente hija, siempre atenta, lo único fue que no quiso escuchar sobre esa relación. Ahora solo queda exigir justicia”, puntualizó la madre de la menor.