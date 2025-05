“Para poder tener UPC se necesita información veraz de las EPS: MinSalud

En medio de un debate de control político en la comisión séptima del Senado, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que hace dos semanas terminaron las mesas técnicas para revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, sin embargo, el reajuste a la UPC aún no se puede realizar por la falta de información por parte de las EPS.

“Ya se lo hicimos saber a la Corte, no tenemos, desafortunadamente, la información que nosotros esperaríamos tener, y no la podemos tener por múltiples razones. La nueva EPS no tiene balance de los años 2023, menos del 2024. Estamos esperando toda la información. Para poder tener UPC se necesita la información veraz de las EPS, estuvimos más de dos meses en esas mesas y no las hemos encontrado”, dijo el Ministro.

Sin embargo, anunció que continúan trabajando con la Procuraduría y ya se han establecido varias decisiones.

“Por ejemplo, el 90% para que se pague el 90%. Es una de las decisiones que hemos tenido en esa mesa”, afirmó.

También reitero que el Estado debe pagar las deudas de las EPS, a través de la reforma a la salud.

“Si la Cámara aprueba que tiene que aumentar el un punto del PIB para la salud, estoy de acuerdo, no me puedo negar a eso porque es una solución que hay que buscar para salvar las EPS que están en cuidados intensivos, fácil sería que este gobierno dijera “liquidemos todas esas empresas” como lo hicieron anteriores gobiernos (...) Están en cuidados intensivos esperando que haya una solución a través de este mecanismo para poder pagar las deudas porque el Estado tiene que responder", aseguró.