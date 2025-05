Muere Pepe Mujica, expresidente uruguayo: ¿quién era y por qué es tan importante en Latinoamérica?

José "Pepe" Mujica. (Photo by Roberto Serra/Iguana Press/Getty Images) / Roberto Serra/Iguana Press

El expresidente uruguayo murió en horas de la tarde, debido a complicaciones del cáncer de esófago que padecía desde el año pasado. Mujica se encontraba en una fase “terminal” de su enfermedad y se le estaban aplicando tratamientos paliativos para sus dolencias.

Pepe fue ampliamente querido y reconocido en el sector político y social por preferir una vida austera que llena de opulencia. Por ejemplo, una de las frases más memorables en relación con esto es:”No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad”.

También, en medio de una época volátil para América Latina cuando gran parte del continente estaba dirigida por dictaduras militares, Mujica fue defensor del diálogo para resolución de conflictos. De hecho, el líder político fue dirigente de la guerrilla urbana desde los 29 años al Movimiento de Liberación Los Tupamaros, que veía la lucha armada como última opción.

Pertenecer a este grupo insurgente que era un contrapoder a la dictadura, llevó a que ‘Pepe’ estuviera preso por cuarta vez durante 13 años de su vida. Ahí, contó que fue torturado y con condiciones carcelarias paupérrimas que fueron sistemáticamente ordenadas por el gobierno autoritario de Juan María Bordaberry.

Fue un personaje cercano desde su juventud a las luchas sociales agrícolas gracias a su vida en el campo, con una tendencia hacia el marxismo y la izquierda latinoamericana anclada a figuras como Ernesto ‘el Che’ Guevara y Salvador Allende.

Noticia principal: Falleció Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, a sus 89 años

¿Cómo fue el mandato de Pepe Mujica en Uruguay?

Fue electo como presidente de la coalición izquierda uruguaya para el periodo 2010-2015. A lo largo de su mandato, se mostró como un hombre que quería estar en contacto con sus labores como floricultor y alejado de los privilegios del poder.

Buscó, además, que Uruguay se siguiera consolidando como una sociedad social democrática, es decir, un gobierno que equilibrara las necesidades macroeconómicas sin perder la sensibilidad social. Asimismo, uno de sus mayores logros durante su presidencia es que se despenalizó el aborto, se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo y se reguló el consumo legal de la marihuana.

No obstante, no cumplió su promesa como candidato de mejorar la calidad de la educación. Tampoco fue pragmático para la política fiscal en su país, ya que, el déficit fiscal aumentó y la inflación creció en esta época al 8,26%.

Más contexto: 15 frases de Pepe Mujica inspiradoras: Sobre la vida, la felicidad, política y el dinero

Su importancia para la política latinoamericana

Pepe Mujica fue un político “fuera del molde”, pues se vio inspirado por sus padres que eran agricultores en cercanías a Montevideo, que buscaban tener una vida digna. Esto lo trasladó a su lucha política como parte del movimiento estudiantil y desde su accionar como militante de una guerrilla, ya que se inclinó a la distribución de la riqueza equitativa.

Adicionalmente, usó su prestigio para mediar procesos diplomáticos de conflicto armado como el de Colombia y habló desde un lenguaje coloquial a favor de la vida y la paz. Fue un político que, además de ser presidente, fue senador, presidente de la Cámara del Senado y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Le puede interesar: ‘Pepe’ Mujica reveló que el cáncer llegó hasta su hígado: “hasta aquí llegué”

Más allá de ello, fue defensor de la integración de Latinoamérica encausado en la unidad de la región. Por nombrar algunos de los momentos en los que mostró este valor, fue en el 2014 en un discurso de la reunión del MERCOSUR, en el que dijo que, “Estaré a la orden de la causa de la unidad de América Latina esté donde esté y no me voy a callar, voy a seguir batallando porque estaremos juntos o estaremos vencidos y es una torpeza que no lo entendamos”.