‘Pepe’ Mujica envió mensaje a Gustavo Petro y colombianos por situación actual: “sigamos luchando”

El Gobierno colombiano viene atravesando una situación de incertidumbre sobre algunos de sus proyectos políticos; pues se han hundido algunas de sus propuestas y el periodo actual está cerca de acabarse. Por ese motivo, el presidente Gustavo Petro convocó este martes, 18 de marzo, a la ciudadanía a manifestarse en apoyo a las reformas sociales que propone, por lo que es una temporada crucial para su ejercicio en el poder.

En ese sentido, en las últimas horas, el mandatario de Colombia reveló a través de sus redes sociales un mensaje que le envió el expresidente de Uruguay, José ‘Pepe’ Mujica, quien atraviesa por un delicado estado de salud y que se ha reconocido como cercano al jefe de Estado colombiano . Por esa razón, aquí le contamos qué dijo el uruguayo a Petro y a los colombianos:

El mensaje de ‘Pepe’ Mujica

José ‘Pepe’ Mujica, tal como lo indica el centro de investigación en relaciones internacionales CIDOB, es un exmandatario uruguayo recordado por su administración a dicho país, entre otras particulares de su estilo de vida; pues, bajo su presidencia, Uruguay consolidó su crédito como país de éxitos económicos y abanderado del progresismo social, así como se destacó su lucha contra la pobreza y la reducción de las inequidades, la despenalización del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y la legalización, bajo regulación del Estado, del mercado de la marihuana, entre otras acciones.

A su vez, Mujica ha sido cercano al mandatario colombiano, tanto así que el año pasado Petro viajó a Uruguay para condecorar a ‘Pepe’ con la Cruz de Boyacá . En las últimas horas, Gustavo Petro publicó en sus redes sociales un mensaje que el expresidente uruguayo envió al jefe de Estado nacional y a todos los colombianos, por lo que acá le dejamos el mensaje textual:

“Querido Petro, te está tocando bailar con la más fea. No te canses de luchar por la paz, porque tantos años de lucha y guerra, también han generado una cultura de gente que aprende a vivir en la guerra y que no cree que haya otra posibilidad.

Te tengo que felicitar, aunque muchos de tu pueblo no te entiendan. Sigue luchando por la paz. En el fondo, es luchar por la vida humana. Esto que parece tan simple y tan elemental, suele ser lo que más olvidamos.

Te doy un abrazo y te deseo suerte. Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina. No estoy lejos de irme cualquier día de estos; pero, recuerda, soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo. Pero es hermoso poner nuestra vida al servicio de una cauda, nos entiendan o no nos entiendan.

Te doy un abrazo, y a través de ti, a todo el pueblo colombiano (...) Sigamos luchando por una humanidad mejor”, exclamó el uruguayo en un video que hizo público Gustavo Petro.

Al respecto, el presidente colombiano respondió en la descripción del video: “Gracias por tus palabras, hermano Pepe. Seguiremos poniendo nuestra vida al servicio de la paz de Colombia y de la integración de nuestra América”.